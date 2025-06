Impasse Calhanoglu, non gioca e tiene in ansia l'Inter: cosa succede col Galatasaray e i possibili sostituti

Infortunato, il turco si perderà tutto il Mondiale per Club proprio nei giorni in cui il mercato chiama. E intanto Chivu scopre Sucic.

Hakan Calhanoglu, di fatto, ha chiuso qui la propria stagione. L'infortunio muscolare svelato dall'Inter negli scorsi giorni è talmente serio da costringere l'ex rossonero a perdersi non solo la fase a gironi, ma l'intero Mondiale per Club.

"Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club - ha comunicato l'Inter mercoledì sera - Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra".

E così Calhanoglu ha già fatto le valigie per tornarsene a casa. Lui come i compagni di squadra Pavard, Bisseck e Zielinski, pure loro infortunati. Solo che la partenza di Calhanoglu dagli Stati Uniti, naturalmente, è destinata a far più rumore delle altre.

L'articolo prosegue qui sotto

Il motivo è semplice: oltre ai guai fisici, anche il mercato sta condizionando i giorni e le settimane di Calhanoglu. Con il turco che sta vivendo il momento più difficile e delicato da quando - era l'estate del 2021 - è passato dal Milan all'Inter.