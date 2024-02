Dove vedere in tv e streaming Imolese-Trapani, semifinale d'andata della Coppa Italia Serie D.

Il Trapani sta dominando il Girone I di Serie D con zero sconfitte all'attivo (l'unica squadra in Italia ad essere ancora imbattuta), ma vuole arrivare in fondo anche in Coppa Italia Serie D.

L'avversario è l'Imolese, ottava in classifica nel Girone D, che giocherà in casa la semifinale d'andata.

Di seguito tutti le informazioni utili su dove vedere la partita.