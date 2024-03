La grave accusa di Immobile: "È in atto una campagna denigratoria contro i giocatori della Lazio"

Il capitano della Lazio fa sentire la sua voce dopo il caos delle ultime ore in casa biancoceleste: "Non accetto strumentalizzazioni".

Le ultime ore, in casa Lazio, sono state assai complicate: dopo la partita persa contro l'Udinese il corso degli eventi ha portato prima alle dimissioni di Maurizio Sarri, poi alla nomina ad interim di Giovanni Martusciello.

Insomma, un caos che poi ha coinvolto anche i giocatori biancocelesti, tirati in ballo e chiamati in causa dalle pagine dei giornali per un presunto confronto acceso con il presidente Claudio Lotito.

Dopo la risposta pubblica di Alessio Romagnoli al presunto (poi smentito, come detto) rifiuto al ritiro, è venuto il turno di Ciro Immobile e delle sue dichiarazioni rilasciate tramite una Instagram Story.