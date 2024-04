Il capitano biancoceleste non le manda a dire dopo il Derby: "Ho visto un po' di caos, cose non da Derby".

Non è stata una gran giornata per Ciro Immobile e la Lazio, sconfitti nel Derby contro la Roma per 1-0 a causa del goal subito da Gianluca Mancini.

Nel post-partita, il capitano biancoceleste è intervenuto a DAZN parlando del suo cambio, avvenuto all'intervallo, e non solo.

Tra i temi affrontati anche quelli dei festeggiamenti al triplice fischio, giudicati eccessivi dallo stesso Immobile.