Immobile inaugura la sua Academy nei luoghi della sua infanzia: "Un sogno che si avvera"

L'ex capitano della Lazio ha presentato la sua scuola calcio: le dichiarazioni sul progetto, Inter-Napoli per lo Scudetto e non solo.

Torre Annunziata riabbraccia Ciro Immobile, che torna nella sua terra per un progetto speciale: nasce l'Immobile Academy, una scuola calcio destinata ai più piccoli, con l’obiettivo di offrire loro un futuro attraverso i valori dello sport.

L'attaccante ex Lazio e ora al Besiktas ha voluto investire proprio nei luoghi dove tutto ebbe inizio per lui, trasformando il ‘Centro sportivo Franco Parlati’ in un moderno impianto per giovani calciatori.

"Sono felice per quello che io e la mia famiglia abbiamo creato per il nostro tanto bistrattato territorio, ho realizzato il mio sogno da bambino” ha raccontato Ciro Immobile al Corriere della Sera, visibilmente emozionato, circondato dalla famiglia e dagli amici di sempre.