Ciro Immobile si presenta a Bologna mettendo nel mirino l'azzurro e spiega: "Mi servivano stimoli e pressioni della Serie A, punto alla classifica cannonieri".

La Serie A riabbraccia Ciro Immobile.

Tempo di presentazione per il bomber di Torre Annunziata, fresco di addio al Besiktas e ritorno in Italia per indossare la maglia del Bologna.

L'attaccante ha parlato in conferenza da calciatore rossoblù, mostrandosi ambizioso, motivato e con soprattutto la Nazionale nel mirino: questo l'obiettivo numero uno di Immobile, determinato a sognare (qualificazione permettendo) la convocazione ai prossimi Mondiali.