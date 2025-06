L'attaccante è pronto a fare il suo ritorno in Serie A: sarà il jolly offensivo di Italiano e avrà un ruolo fondamentale in vista dell'Europa League.

L'Italia e la Serie A sono pronte a riaccogliere uno degli attaccanti più prolifici della loro storia: Ciro Immobile.

Il classe 1990 è pronto a dire addio al Besiktas dopo appena una stagione, per firmare un nuovo contratto con il Bologna.

Per i rossoblù si tratta di un colpo di grande rilievo, soprattutto in vista della partecipazione alla prossima Europa League: per Vincenzo Italiano, Immobile sarà un elemento chiave.