Pubblicità
Pubblicità
Pafos GFX GOAL
Nino Caracciolo

Che squadra è il Pafos FC, avversaria della Juventus in Champions League: il vice di Emery, il ds italiano e David Luiz

Nello stemma ha un simbolo della rivoluzione cipriota, in panchina uno spagnolo e come direttore sportivo l’italiano Giaretta: alla scoperta della sorpresa Pafos FC.

Pubblicità

Il 26 agosto 2025 è un data che in casa Pafos FC non scorderanno mai più. Anzi, molto probabilmente si andrà anche ben oltre.

Club, tifosi, calciatori e allenatore ricorderanno per sempre e con estrema precisione cosa facevano nel preciso istante in cui la palla di Jaja si insaccava in rete al minuto 89’ del preliminare di ritorno di Champions League contro la Stella Rossa sancendo il definitivo 1-1.

La rete (e la notte) della storia per il neonato club cipriota che contro ogni pronostico ha centrato la qualificazione alla fase a girone unico della prossima edizione di Champions League. Un traguardo impensabile.

Ma che squadra è e che storia ha il Pafos FC? Chi sono i suoi giocatori più rappresentativi e cosa c’è da sapere sul club che stupito tutti guadagnandosi l’accesso alla principale competizione europea, che ha perso solo una volta nelle prime cinque giornate della Fase Campionato e che ora sfiderà la Juventus?

  • IL PERCORSO CHAMPIONS

    No, non chiamatela casualità. Perché per arrivare a festeggiare la partecipazione alla prossima edizione di Champions League, il Pafos FC non solo ha superato la Stella Rossa espugnando il Marakana per 2-1 all’andata (1-1 invece il ritorno), ma prima ancora ha eliminato squadre blasonate come Dinamo Kiev e il Maccabi Tel Aviv.

     E nel girone? Altre sorprese: il Pafos ha clamorosamente pareggiato in casa dell'Olympiacos all'esordio, conquistando il primo storico punto nella fase finale di Champions League, e ha pure vinto una partita, battendo 1-0 il Villarreal il 5 novembre. I ciprioti hanno collezionato 6 punti fin qui, perdendo solo una volta anche se malamente: 1-5 interno contro il Bayern.
    • Pubblicità

  • APPENA 11 ANNI DI VITA

    La straordinarietà di tutto questo è che il Pafos Fc ha appena 11 anni di vita, visto che è stato fondato a giugno del 2014: il club è nato dalla fusione dell’AEK Kouklion e l’AEP Paphos. Nella scorsa stagione ha vinto il suo primo campionato cipriota, mentre nell’annata 2023/2024 aveva alzato al cielo il primo trofeo assoluto della sua storia vincendo la Coppa di Cipro.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DI CHI È IL VISO PRESENTE NELLO STEMMA?

    Fino al 2000 il club si chiamava “Evagoras Paphos“, in onore di  Evagoras Pallikarides, poeta-ribelle e membro dell'EOKA (poi ucciso a 19 anni) uno dei movimenti rivoluzionari che hanno agito per l'indipendenza di Cipro dal Regno Unito. Il viso di Evagoras Pallikarides è presente ancora oggi nello stemma del club.

  • PROPRIETÀ RUSSA

    Il Pafos FC è la società calcistica della città di Paphos, poco più di 32mila abitanti sulla costa sud-ovest di Cipro a circa 150 chilometri dalla capitale Nicosia.

    Il proprietario del club è il magnate russo Sergey Lomakin, presente nel mondo del calcio con la Total Sports Investment, un fondo che oltre il club cipriota controlla anche la Rodina Mosca, lo United FC negli Emirati Arabi e i lettoni del Riga.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN ITALIANO COME DIRETTORE SPORTIVO

    Proprietà russa e direttore sportivo italiano. Tra i segreti dell’ascesa del Pafos FC c’è anche il lavoro di Cristiano Giaretta, dal 20 dicembre del 2023 Ds del club cipriota. Il dirigente ha lavorato per tanti anni in club di prestigio come Novara, Udinese, Ascoli, CSKA Sofia e Watford sempre come direttore sportivo.

  • L’ALLENATORE È STATO LO STORICO VICE DI EMERY

    Alla guida del Pafos FC c’è Juan Carlos Carcedo, 52enne allenatore spagnolo che ha maturato esperienza lavorando da vice di Unai Emery in alcune delle principali società europee come Almeria, Valencia e Spartak Mosca, Siviglia, PSG, l’Arsenal.

    La sua carriera da primo è iniziata all’Ibizia ed è proseguita al Real Saragozza fino al passato al Pafos a luglio del 2023.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA STELLA DAVID LUIZ

    Quando David Luiz vinceva una Champions League e due Europa League con il Chelsea (oltre ai tanti titoli ottenuti in carriera tra PSG, Benfica e Arsenal), il Pafos FC non era ancora stato fondato. Oggi invece il 37enne centrale brasiliano guida proprio la difesa del club cipriota con cui gioca da poche settimane.

  • IL PAFOS FC AVVERSARIO DELLA JUVENTUS

    Dal sorteggio della Champions League, poi, la sorpresa: il Pafos FC sfiderà la Juventus nella fase campionato. La squadra cipriota giocherà contro i bianconeri all'Allianz Stadium di Torino e andrà a caccia di un colpo storico: anche solo un punto farebbe la fortuna di un club che appena 11 anni fa non esisteva nemmeno.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
0