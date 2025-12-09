Che squadra è il Pafos FC, avversaria della Juventus in Champions League: il vice di Emery, il ds italiano e David Luiz

Il 26 agosto 2025 è un data che in casa Pafos FC non scorderanno mai più. Anzi, molto probabilmente si andrà anche ben oltre.

Club, tifosi, calciatori e allenatore ricorderanno per sempre e con estrema precisione cosa facevano nel preciso istante in cui la palla di Jaja si insaccava in rete al minuto 89’ del preliminare di ritorno di Champions League contro la Stella Rossa sancendo il definitivo 1-1.

La rete (e la notte) della storia per il neonato club cipriota che contro ogni pronostico ha centrato la qualificazione alla fase a girone unico della prossima edizione di Champions League. Un traguardo impensabile.

Ma che squadra è e che storia ha il Pafos FC? Chi sono i suoi giocatori più rappresentativi e cosa c’è da sapere sul club che stupito tutti guadagnandosi l’accesso alla principale competizione europea, che ha perso solo una volta nelle prime cinque giornate della Fase Campionato e che ora sfiderà la Juventus?