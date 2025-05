Il triste finale del Monza: chiude il campionato di Serie A a 18 punti e Nesta ufficializza l'addio

Nella storia della Serie A solo quattro squadre hanno fatto peggio dei brianzoli. Il tecnico saluta: "Io e il Monza una coppia che ha funzionato poco"

Il campionato del Monza si è chiuso con una netta sconfitta, maturata a San Siro contro il Milan. A decidere il match, nel corso della ripresa, ci hanno pensato il preciso colpo di testa di Gabbia e la chirurgica punizione di Joao Felix.

Per i brianzoli, dunque, cala il sipario su un'annata difficilissima e che, complice l'ultimo posto in classifica, costringerà i biancorossi a ripartire dalla Serie B dopo aver disputato tre stagioni consecutive in massima serie.

Al termine della gara, inoltre, Alessandro Nesta ha annunciato l'addio al Monza al termine della stagione.