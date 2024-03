Il tracollo del Brighton di De Zerbi: 500 passaggi, ma prende 4 goal dalla Roma

Gli inglesi fanno registrare i migliori dati in termini di possesso ed efficacia dei passaggi, ma i giallorossi colpiscono ad ogni affondo.

Una notte semplicemente da dimenticare per il Brighton di Roberto De Zerbi, letteralmente surclassato dalla Roma nella gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League.

All'Olimpico, infatti, i giallorossi hanno messo a nudo tutte le fragilità della formazione inglese segnando addirittura quattro goal in 69 minuti alla luce di una partita letteralmente dominata e che ora indirizza, in maniera piuttosto pesante il discorso qualificazione.

Per il Brighton non restano che le briciole, rappresentate dai dati relativi al possesso palla e ai passaggi completati. Statistiche a dir poco effimere, che non addolciscono nemmeno un po' un match troppo negativo per essere vero, e che ora può costare la fine della corsa in Europa.