Il Torino non rinnova i contratti di Linetty e Karamoh: sono svincolati

Il club granata ha ufficialmente salutato Linetty e Karamoh: i due calciatori granata lasciano a parametro zero. Sono liberi sul mercato.

Il nuovo Torino di Marco Baroni lavora per farsi trovare pronto ai nastri di partenza della prossima stagione calcistica che è ormai alle porte.

Come ogni estate che si rispetti sono tanti i lavori in corso sul mercato, tra nuovi arrivi, cessioni e alcuni addii. Situazioni accentuate ancora di più, come è normale che sia, dal cambio di guida tecnica visto il cambio di panchina da Vanoli a Baroni.

Nella giornata odierna club granata ha ufficialmente salutato due pedine importanti degli ultimi anni: Karol Linetty e Yann Karamoh. A entrambi non è stato rinnovato il contratto e lasciano così a parametro zero.