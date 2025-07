Il ritorno in Italia dei campioni d'Europa: Immobile e Bernardeschi al Bologna, Insigne e Chiesa aspettano, si rivede Donnarumma?

Tanti elementi della rosa che nel 2021 trionfò a Wembley hanno il futuro in bilico: Immobile apripista, quale futuro per Donnarumma?

Ciro Immobile è stato una sorta di apripista. L'ex centravanti e simbolo della Lazio è da qualche giorno il nuovo punto di riferimento offensivo del Bologna, che su di lui ha deciso di puntare per aumentare il tasso d'esperienza in attacco.

Una sola stagione: tanto è durato l'esilio lontano dall'Italia di Immobile. Ciro aveva lasciato la Lazio un anno fa per andarsene al Besiktas, dove è durato appunto 12 mesi. Ottimo avvio, poi un calo, fino alla decisione di lasciare la Turchia per tornare a giocare nel nostro paese.

E ora, attenzione: Immobile non sarà che il primo campione d'Europa 2021 con la maglia dell'Italia a cambiare maglia in un'estate che, da questo punto di vista, si preannuncia particolarmente calda.

L'articolo prosegue qui sotto

Di più: non sarà che il primo a lasciare l'estero per rientrare in Italia. Almeno un altro elemento che quattro anni fa faceva parte della rosa di Roberto Mancini si appresta a seguirne le orme: Federico Bernardeschi, che a breve diventerà suo compagno di squadra proprio al Bologna.