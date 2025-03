Il rischio di Enzo Maresca al Chelsea, ma battere l'Arsenal potrebbe cambiare tutto

L'allenatore dei Blues ha difeso strenuamente il suo stile di gioco, una vittoria nel derby metterebbe a tacere i suoi critici.

All'inizio della stagione, la stragrande maggioranza dei tifosi del Chelsea avrebbe dato una mano per poter lottare per un posto in Champions League a marzo. Ma anche se questo oggi è realtà, c'è la sensazione che la stagione possa essere considerata comunque non soddisfacente.

Una stimolante corsa al titolo a inizio stagione si è trasformata in una faticosa corsa per un posto tra i primi quattro, con serie domande sulle tattiche dell'allenatore Enzo Maresca, mentre la sua squadra resta incostante e lui risponde piccato in conferenza.

Il Chelsea però è ancora sulla buona strada per superare le aspettative di molti in questa stagione, compresi i propri tifosi. Si profila ora un derby londinese contro gli acerrimi rivali dell'Arsenal, che offre a Maresca l'occasione perfetta per dimostrare la sua tesi e i progressi fatti dalla sua squadra.