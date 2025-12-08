Pubblicità
Il Real Madrid perde la partita e la testa: sconfitta casalinga contro il Celta Vigo, tre espulsioni, il Barcellona scappa e Xabi Alonso rischia

La squadra di Xabi Alonso perde a sorpresa in casa contro il Celta Vigo per 0-2 e resta a -4 dal Barcellona capolista. Nuovo infortunio in difesa, Blancos in nove nel finale per le espulsioni di Fran Garcia e Carreras.

Notte fonda per il Real Madrid che perde la partita contro il Celta Vigo ma anche la testa.

La squadra di Xabi Alonso infatti ha chiuso addirittura in nove a causa di una doppia espulsione che ha certificato il grande nervosismo dei Blancos.

Inoltre la sconfitta di domenica fa scivolare il Real Madrid a -4 dal Barcellona capolista, mentre il Villarreal terzo ora è dietro solo di un punto.

Ma cosa è successo in Real Madrid-Celta Vigo?

Kylian Mbappe, Jude Bellingham e Vinicius Junior hanno tutti offerto prestazioni diaboliche in una serata in cui era necessario dare il meglio di sé, in una sconfitta che potrebbe avere enormi ripercussioni nella corsa al titolo. Il Bernabeu è rimasto ammutolito dopo che il Real è andato in svantaggio per un gol straordinario del 21enne nazionale svedese Swedberg. La difesa del Real è stata colta di sorpresa quando Swedberg è entrato in area e ha trovato lo spazio per tirare in porta con un audace tocco di destro che ha trovato l'angolo basso della rete.

E il peggio doveva ancora arrivare per i Blancos, con Fran Garcia espulso dopo due cartellini gialli in pochi minuti della ripresa per due falli impetuosi. Il Real era sotto shock e il pubblico ha reagito, ricordando ai propri giocatori cosa c'era in gioco e la necessità di conquistare i tre punti per ridurre il distacco dal Barcellona, capolista del campionato.

Ma l'imbarazzo è stato completo nelle fasi finali, quando Alvaro Carreras è stato espulso dopo aver ricevuto due cartellini gialli e, nell'atto finale, Swedberg ha aggirato il portiere del Real Thibaut Courtois, ancora sotto shock, per sigillare la vittoria e porre fine a una serata terribile per la squadra di Alonso.

    L'IMPRESA DEL CELTA VIGO

    Quella compiuta dal Celta Vigo al 'Santiato Bernabeu' si può definire a tutti gli effetti una vera e propria impresa.

    La squadra ospite infatti arrivava da sedicesima in classifica e non aveva mai battuto il Real Madrid negli ultimi diciannove confronti in tutte le competizioni.

    In avvio di ripresa però Swedberg ha trovato l'angolo giusto portando in vantaggio il Celta prima di chiudere la partita in pieno recupero.

    TRE ROSSI PER IL REAL MADRID

    Il Real Madrid, come detto, ha manifestato grande nervosismo per tutta la gara.

    Poco dopo il vantaggio del Celta è così arrivato il primo rosso per Fran Garcia, che ha rimediato due cartellini gialli nel giro di pochi minuti.

    Nel recupero è stato espulso anche Carreras che ha protestato in modo troppo veemente nei confronti dell'arbitro.

    Rosso diretto dalla panchina invece per Endrick, pure in questo caso per proteste.

  • NUOVO INFORTUNIO IN DIFESA

    Come se non bastasse si aggrava ulteriormente l'emergenza infortuni del Real Madrid.

    Durante la partita contro il Celta Vigo, infatti, si è fermato anche Militao che quasi certamente dovrà restare fuori per alcune partite.

    Xabi Alonso già contro il City in Champions League dovrà trovare soluzioni alternative considerato che sono out Huijsen, Carvajal, Alexander-Arnold, Alaba e Mendy.

    IL BARCELLONA SCAPPA

    Il momento è sicuramente delicato per il tecnico spagnolo, chiamato a invertire la rotta per non rischiare un clamoroso esonero a stagione in corso.

    Il Real Madrid in sole sei giornate di Liga ha perso nove punti dal Barcellona. Dopo il Clasico vinto a fine ottobre, infatti, il Real Madrid era primo con cinque lunghezze di vantaggio sul Barcellona.

    La squadra di Xabi Alonso, dopo la sconfitta di Liverpool in Champions League, ha pareggiato fuori casa contro Rayo Vallecano, Elche e Girona.

    Le vittoria di Atene e Bilbao, rispettivamente contro Olympiacos e Athletic, non sono evidentemente bastate per riprendere il cammino.

