Il Real Madrid perde la partita e la testa: sconfitta casalinga contro il Celta Vigo, tre espulsioni, il Barcellona scappa e Xabi Alonso rischia

Notte fonda per il Real Madrid che perde la partita contro il Celta Vigo ma anche la testa.

La squadra di Xabi Alonso infatti ha chiuso addirittura in nove a causa di una doppia espulsione che ha certificato il grande nervosismo dei Blancos.

Inoltre la sconfitta di domenica fa scivolare il Real Madrid a -4 dal Barcellona capolista, mentre il Villarreal terzo ora è dietro solo di un punto.

Ma cosa è successo in Real Madrid-Celta Vigo?

Kylian Mbappe, Jude Bellingham e Vinicius Junior hanno tutti offerto prestazioni diaboliche in una serata in cui era necessario dare il meglio di sé, in una sconfitta che potrebbe avere enormi ripercussioni nella corsa al titolo. Il Bernabeu è rimasto ammutolito dopo che il Real è andato in svantaggio per un gol straordinario del 21enne nazionale svedese Swedberg. La difesa del Real è stata colta di sorpresa quando Swedberg è entrato in area e ha trovato lo spazio per tirare in porta con un audace tocco di destro che ha trovato l'angolo basso della rete.

E il peggio doveva ancora arrivare per i Blancos, con Fran Garcia espulso dopo due cartellini gialli in pochi minuti della ripresa per due falli impetuosi. Il Real era sotto shock e il pubblico ha reagito, ricordando ai propri giocatori cosa c'era in gioco e la necessità di conquistare i tre punti per ridurre il distacco dal Barcellona, capolista del campionato.

Ma l'imbarazzo è stato completo nelle fasi finali, quando Alvaro Carreras è stato espulso dopo aver ricevuto due cartellini gialli e, nell'atto finale, Swedberg ha aggirato il portiere del Real Thibaut Courtois, ancora sotto shock, per sigillare la vittoria e porre fine a una serata terribile per la squadra di Alonso.