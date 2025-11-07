Pubblicità
Jacobo Ramon ComoGetty
Leonardo Gualano

Il Real Madrid deve rinnovare la difesa: segue i progressi di Jacobo Ramon del Como già in ottica 2026

Come svelato da ‘AS’, il Real Madrid sta seguendo con interesse la crescita di Jacobo Ramon: vanta un’opzione per riacquistare il suo cartellino dal Como.

Tra i tanti colpi messi a segno dal Como in una sessione di calciomercato estiva vissuta da grande protagonista, c’è anche quello che ha portato in Italia Jacobo Ramon.

Il club lariano, dopo l’ottima operazione Nico Paz, ha deciso di tornare a bussare alla porta del Real Madrid per assicurarsi un centrale ancora giovanissimo, ma che ha già avuto modo di vivere esperienze importanti con i Blancos e che aveva solo bisogno del giusto spazio per completare il suo percorso di crescita.

Proprio come accaduto per Nico Paz, il Real ha deciso di riservarsi la possibilità di riportare il giocatore alla base e, secondo quanto riportato da AS, sta seguendo da vicino e con molto interesse i progressi del difensore classe 2005.

  • Como 1907 v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    TRA I PIÙ UTILIZZATI DA FABREGAS

    Cesc Fabregas ha fin da subito deciso di puntare con forza su Jacobo Ramon e la cosa è confermata dai numeri.

    Il talento spagnolo, fin dal suo arrivo, si è imposto come uno dei titolari della retroguardia del Como, tanto che fin qui ha saltato solo due partite: una per squalifica contro la Fiorentina e quella con il Parma, nella quale è rimasto in panchina per 90’.

    Per il resto, in Serie A ha totalizzato otto presenze per un totale di 628 minuti di gioco, ai quali aggiungere altri 90 in Coppa Italia.

    Ramon è dunque, sin qui, stato il sesto giocatore più utilizzato in assoluto da Fabregas.

  • IL REAL MADRID SEGUE I SUOI PROGRESSI

    Come spiegato da AS, il Real Madrid sta osservando con attenzione i progressi di Jacobo Ramon.

    Xabi Alonso, tra l’altro, lo conosce benissimo, visto che lo ha allenato nelle giovanili e gli ha concesso spazio la scorsa estate nel corso del Mondiale per Club.

  • UNA DIFESA DA RINNOVARE

    Il Real Madrid, nel prossimo futuro, continuerà con il lavoro già iniziato con l’acquisto di Huijsen la scorsa estate.

    Il club iberico è chiamato a rinnovare la batteria dei centrali difensivi, visto che Alaba ha 33 anni e Rüdiger ne ha compiuti 32.

    Da qui l’esigenza di guardare ai prodotti del proprio vivaio e, da questo punto di vista, Jacobo Ramon potrebbe rappresentare l’elemento giusto da reinserire in rosa.

  • jacobo-ramon(C)Getty Images

    L’OPZIONE A FAVORE DEL REAL MADRID

    Jacobo Ramon, la scorsa estate, si è trasferito al Como a titolo definitivo per la cifra di 2,5 milioni di euro.

    Il Real Madrid si è però riservato il 50% su una futura rivendita e anche una clausola per riacquistare il cartellino negli anni successivi.

    Per il club blanco, dunque, non sarebbe un problema poter riportare Jacobo Ramon alla base già nella prossima stagione.

