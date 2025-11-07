Il Real Madrid deve rinnovare la difesa: segue i progressi di Jacobo Ramon del Como già in ottica 2026

Tra i tanti colpi messi a segno dal Como in una sessione di calciomercato estiva vissuta da grande protagonista, c’è anche quello che ha portato in Italia Jacobo Ramon.

Il club lariano, dopo l’ottima operazione Nico Paz, ha deciso di tornare a bussare alla porta del Real Madrid per assicurarsi un centrale ancora giovanissimo, ma che ha già avuto modo di vivere esperienze importanti con i Blancos e che aveva solo bisogno del giusto spazio per completare il suo percorso di crescita.

Proprio come accaduto per Nico Paz, il Real ha deciso di riservarsi la possibilità di riportare il giocatore alla base e, secondo quanto riportato da AS, sta seguendo da vicino e con molto interesse i progressi del difensore classe 2005.