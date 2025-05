Il Real Madrid accelera per Dean Huijsen: contatto diretto col Bournemouth per chiudere l'operazione, le cifre e quanto guadagna la Juventus

Contatti diretti tra i 'Blancos' e il Bournemouth per il difensore: i dettagli della trattativa. I bianconeri possono incassare oltre 4 milioni.

Dean Huijsen infiamma il mercato e si avvicina a grandi passi al Real Madrid. Il giovane difensore centrale ex Juventus e Roma è pronto a lasciare il Bournemouth dopo una stagione da protagonista in Premier League.

Le Merengues hanno avviato ufficialmente i contatti con la squadra inglese per il trasferimento del giocatore, che piace molto anche a Chelsea, Arsenal e Liverpool.

I club di Premier stanno seguendo da vicino la situazione, pronti a intervenire qualora la trattativa con il club madrileno non dovessero andare a buon fine. Huijsen preferirebbe trasferirsi in Spagna piuttosto che in Premier League e ha già fatto sapere che il Real Madrid è in pole position per il suo futuro.

Il possibile trasferimento del difensore interessa da vicino anche la Juventus, che vanta una percentuale sulla futura plusvalenza derivante dalla vendita del giocatore e che potrebbe incassare una cifra importante in caso di passaggio del difensore classe 2005.