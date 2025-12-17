Il PSG vince la Coppa Intercontinentale: battuto il Flamengo ai rigori, Safonov ne para quattro

Al 59’arriva una nuova svolta nel match: Marquinhos stende in aria di rigore De Arrascaeta, il VAR conferma che l’intervento è irregolare. Dal dischetto si presenta Jorginho che supera Safonov e pareggia al minuto 62’. All’81’ il PSG va vicino al nuovo vantaggio con Barcola e Dembelé, mentre all’85’ il Flamengo mette paura in ripartenza, ma la conclusione di Pedro è deviata fuori. Un minuto dopo altra palla goal per i brasiliani, con Plata che calcia alto. Nell’ultima palla del match, al 95’, il PSG ha una clamorosa occasione per segnare: tiro cross di Dembelé dalla parte destra dell’area di rigore, Marquinhos da due passi però non riesce a indirizzare verso la porta ma “respinge” la conclusione.