Il PSG vince la Coppa Intercontinentale: battuto il Flamengo ai rigori, Safonov ne para quattro

Il PSG chiude un’annata trionfale conquistando l’ultimo trofeo del 2025. La formazione allenata da Luis Enrique (vincitrice tra le altre cose della Champions) infatti si è aggiudicata la Coppa Intercontinentale, battendo i brasiliani del Flamengo.
È la prima volta che il PSG si aggiudica questo trofeo: un successo arrivato solo ai calci rigore, dopo l’1-1 al 90’ e al termine dei due tempi supplementari.
Eroe della serata all'Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan (Qatar) è il portiere del PSG Safonov che para ben 4 rigori nella serie decisiva e regala ai francesi il trionfo.