Pubblicità
Pubblicità
safonov psg flamengo esultanzaGetty Images
Nino Caracciolo

Il PSG vince la Coppa Intercontinentale: battuto il Flamengo ai rigori, Safonov ne para quattro

La formazione francese si aggiudica la Coppa Intercontinentale superado il Flamengo ai calci di rigore dopo l’1-1 al 90’ e al termine dei regolamentari: Safonov eroe di serata con 4 penalty parati.

Pubblicità

Il PSG chiude un’annata trionfale conquistando l’ultimo trofeo del 2025. La formazione allenata da Luis Enrique (vincitrice tra le altre cose della Champions) infatti si è aggiudicata la Coppa Intercontinentale, battendo i brasiliani del Flamengo.

È la prima volta che il PSG si aggiudica questo trofeo: un successo arrivato solo ai calci rigore, dopo l’1-1 al 90’ e al termine dei due tempi supplementari.

Eroe della serata all'Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan (Qatar) è il portiere del PSG Safonov che para ben 4 rigori nella serie decisiva e regala ai francesi il trionfo.

  • MEGLIO IL PSG NEL PRIMO TEMPO

    Il PSG parte forte con l’obiettivo di prendere subito in mano il match: dopo il tentativo al 4’ di Joao Neves, i francesi passano in vantaggio al 9’ con Fabian Ruiz, che sfrutta al meglio un errore del portiere del Flamengo Rossi, che nel tentativo di evitare un corner serve un assist involontario all’ex Napoli che manda in rete. Dopo il controllo al VAR, però, la rete viene annullata perché il pallone calciato dal portiere del Flamengo era giù uscito. Al 38’ i parigini trovano il goal con Kvaratskhelia, che sfrutta al meglio l’assist di Doué.

    • Pubblicità

  • IL FLAMENGO PAREGGIA CON JORGINHO SU RIGORE

    Al 59’arriva una nuova svolta nel match: Marquinhos stende in aria di rigore De Arrascaeta, il VAR conferma che l’intervento è irregolare. Dal dischetto si presenta Jorginho che supera Safonov e pareggia al minuto 62’. All’81’ il PSG va vicino al nuovo vantaggio con Barcola e Dembelé, mentre all’85’ il Flamengo mette paura in ripartenza, ma la conclusione di Pedro è deviata fuori. Un minuto dopo altra palla goal per i brasiliani, con Plata che calcia alto. Nell’ultima palla del match, al 95’, il PSG ha una clamorosa occasione per segnare: tiro cross di Dembelé dalla parte destra dell’area di rigore, Marquinhos da due passi però non riesce a indirizzare verso la porta ma “respinge” la conclusione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PSG TRIONFA AI RIGORI

    I due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno non regalano stravolgimenti (nonostante qualche buona occasione, soprattutto sui piedi di Dembelé e Barcola), per decidere la squadra che alzerà al cielo la Coppa Intercontinentale all'Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan (Qatar) servono i rigori. E dal dischetto ad avere la meglio è il PSG, con Safonov che para ben quattro rigori e regala alla formazione francese il prestigioso trofeo.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • LA SERIE DEI RIGORI

    • De la Cruz (F): goal
    • Vitinha (P): goal
    • Saul (F): sbagliato
    • Dembelé (P): sbagliato
    • Pedro (F): sbagliato
    • Nuno Mendes (P): goal
    • Leo Pereira (F): sbagliato
    • Barcola (P): sbagliato
    • Araujo (F): sbagliato
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO PSG-FLAMENGO

    PSG-FLAMENGO: 2-1 d.c.r (1-1)

    Marcatori: 38' Kvaratskhelia (P), 62' rig. Jorginho (F)

    PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (106’ Ndjantou); Lee (35' Mayulu, 64' Barcola), Doué (78' Dembelé), Kvaratskhelia (91' Mbaye). All.: Luis Enrique

    FLAMENGO (4-2-3-1) : Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar (74' De La Cruz), Jorginho (74' Saul); Carrascal (56' Pedro), De Arrascaeta (74' Everton), Gonzalo Plata (108’ Samuel Lino); Bruno Henrique (92’ Luiz Araujo). All.: Filipe Luis.

    Ammoniti: Jorginho (P), Alex Sandro (F), Fabian Ruiz (P), Vitinha (P), Pulgar (F), Pacho (P), Plata (F), Saul (F)

    Espulsi: - 

    Arbitro: Elfath

Coppa
Vendee Fontenay Foot crest
Vendee Fontenay Foot
FON
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
0