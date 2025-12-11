Il pronostico di Mourinho sulla Serie A: "Inter, Milan o Napoli, se vincesse la Roma andrei al Circo Massimo"

Il legame tra José Mourinho e il calcio italiano è profondo dopo gli anni passati dal portoghese in Serie A, prima sulla panchina dell'Inter e poi su quella della Roma.

Il tecnico, ora al Benfica, ha detto la sua sul campionato che si sta svolgendo dopo aver battuto in Champions League il Napoli di Antonio Conte. E proprio quest'ultimi sono secondo Mourinho tra i principali candidati alla vittoria della Serie A.

Il portoghese però spera che finisca in un altro modo, ovvero con il trionfo della Roma, che evidentemente è ancora nel suo cuore dopo i due anni e mezzo sulla panchina giallorossa.

E Mourinho sarebbe pronto a festeggiare scendendo in piazza.