Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-EUR-C1-BENFICA-NAPOLIAFP
Andrea Ajello

Il pronostico di Mourinho sulla Serie A: "Inter, Milan o Napoli, se vincesse la Roma andrei al Circo Massimo"

José Mourinho dopo la vittoria del Benfica con il Napoli ha parlato del campionato italiano: "Non penso la Roma vincerà, sarà tra Inter, Napoli e Milan, che ha un grande allenatore"

Pubblicità

Il legame tra José Mourinho e il calcio italiano è profondo dopo gli anni passati dal portoghese in Serie A, prima sulla panchina dell'Inter e poi su quella della Roma. 

Il tecnico, ora al Benfica, ha detto la sua sul campionato che si sta svolgendo dopo aver battuto in Champions League il Napoli di Antonio Conte. E proprio quest'ultimi sono secondo Mourinho tra i principali candidati alla vittoria della Serie A.

Il portoghese però spera che finisca in un altro modo, ovvero con il trionfo della Roma, che evidentemente è ancora nel suo cuore dopo i due anni e mezzo sulla panchina giallorossa. 

E Mourinho sarebbe pronto a festeggiare scendendo in piazza. 

  • "IL MILAN HA ALLEGRI, INTER ROSA TOP"

    Mourinho si è soffermato sulle squadre favorite per vincere lo scudetto: "E’ difficile dire chi vincerà, l’Inter ha un super potenziale con la rosa top, il Napoli uguale, il Milan gioca una partita alla settimana, ha un allenatore fantastico come Max che può allenare come Cristian e Antonio non possono fare perché hanno tante partite da giocare".

    • Pubblicità

  • "ROMA? ANDREI AL CIRCO MASSIMO"

    "Purtroppo penso sarà tra questi tre", ha detto il tecnico in merito alla corsa scudetto. Un "purtroppo" legato all'affetto nei confronti della Roma. E a proposito dei giallorossi: "Mi piacerebbe tantissimo e a anche io andrei al Circo Massimo, ma non penso”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MOURINHO-ROMA: LEGAME ANCORA PRESENTE

    Mourinho insomma non crede che la Roma abbia davvero la chance di conquistare lo scudetto e sicuramente parte dietro le altre tre squadre citate ma l'allenatore portoghese se mai succedesse sarebbe pronto ad unirsi alla festa in città. 

    Parole che non possono che fare piacere ai suoi vecchi tifosi, la maggior parte dei quali lo ha sostenuto e ammirato nonostante i risultati che non sono stati  quelli sperati, soprattutto nell'ultimo periodo della sua avventura a Roma. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0