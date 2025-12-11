Il progetto di Maresca al Chelsea non decolla: lontano dalla vetta in Premier League, in difficoltà anche in Champions dopo la sconfitta contro l'Atalanta

La prima metà della stagione 2024-25 era andata a gonfie vele per il Chelsea per un paio di motivi fondamentali. Maresca, forse la cosa più importante, aveva costruito sulle fondamenta gettate dal suo predecessore Mauricio Pochettino, la cui ultima versione dei Blues aveva chiuso a soli cinque punti dal posto in Champions League, nonostante i giudizi contrastanti sulla sua stagione a Londra. La squadra londinese aveva perso solo due volte in Premier League prima del Boxing Day: in casa contro i campioni del Manchester City nella prima giornata e poi in trasferta contro il Liverpool, vincitore del titolo, in ottobre.

Ma il Chelsea aveva anche tratto vantaggio dal fatto di aver disputato solo sei partite nella fase a gironi della Conference League, invece delle otto partite della Champions League di questa stagione. Mentre le altre squadre inglesi erano impegnate a sfidare le migliori squadre del continente, Maresca aveva potuto ruotare massicciamente i suoi giocatori per affrontare squadre come FC Noah, Astana e Shamrock Rovers. I suoi titolari erano più in forma e più freschi rispetto agli altri giocatori delle squadre di vertice della Premier League, mentre Cole Palmer non era nemmeno registrato in Europa fino alla fase a eliminazione diretta.

In questa stagione, Maresca ha trovato difficile destreggiarsi tra le diverse competizioni. Questo senza nemmeno considerare le ripercussioni della lunga campagna della Coppa del Mondo per club durante l'estate, che ha lasciato la squadra senza una vera e propria preparazione precampionato che gli permettesse di recuperare la forma fisica e la brillantezza.

The Athletic ha calcolato che Maresca ha già apportato ben 119 cambi alla sua formazione titolare in 23 partite giocate finora in questa stagione, un numero elevato tra i club della Premier League, e la squadra sta già mostrando segni di stanchezza fisica.

"Penso che stasera, nella formazione titolare, avessimo in campo otto o nove giocatori che hanno giocato contro il Tottenham, contro il Barcellona, contro il Wolverhampton e contro l'Arsenal", ha detto l'italiano dopo la sconfitta di martedì contro l'Atalanta. "Quindi, se guardate le cinque sostituzioni che abbiamo fatto rispetto alla partita contro il Bournemouth, vedrete che sono diverse. Quelli che giocano stasera sono quelli che giocano quasi tutte le partite".