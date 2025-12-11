Pubblicità
Chelsea winter slump GFXGetty/GOAL

Il progetto di Maresca al Chelsea non decolla: lontano dalla vetta in Premier League, in difficoltà anche in Champions dopo la sconfitta contro l'Atalanta

Il Chelsea sembra già fuori dalla corsa al titolo della Premier League, ma non era abbastanza forte per competere fin dall'inizio, e ora Enzo Maresca sta raccogliendo i cocci.

C'era un motivo valido per cui tutti al Chelsea erano ottimisti riguardo alle prospettive della stagione tra fine novembre e inizio dicembre. Enzo Maresca aveva appena guidato la sua giovane squadra a una clamorosa vittoria per 3-0 sul Barcellona in Champions League, mentre pochi giorni dopo aveva ottenuto un ottimo pareggio per 1-1 contro l'Arsenal, capolista della Premier League, nonostante avesse giocato gran parte della partita in inferiorità numerica dopo il cartellino rosso di Moises Caicedo.

Tuttavia, dopo un paio di settimane, l'umore nella zona ovest di Londra è notevolmente peggiorato. I Blues hanno conquistato un solo punto sui sei disponibili in Premier League dopo aver bloccato i Gunners, favoriti per il titolo, pareggiando in trasferta contro un Bournemouth fuori forma dopo aver perso contro il Leeds United. Martedì sembravano sulla buona strada contro l'Atalanta, ma sono stati sconfitti per 2-1 a Bergamo e hanno perso il posto tra le prime otto.

Ancora una volta, si profila all'orizzonte la prospettiva di un inverno rigido. Il Chelsea però stavolta ha avuto tutto il tempo per prepararsi e avrebbe dovuto farlo meglio. Invece, il suo atteggiamento ostinato nei confronti del proprio "progetto" lo ha portato a una nuova stagione di transizione senza gloria.

  • Crystal Palace FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL CALO DELLO SCORSO INVERNO

    Il Chelsea di Maresca ha già dato prova di soffrire durante il periodo festivo. Nonostante avesse iniziato il dicembre 2024 con sei vittorie consecutive in tutte le competizioni, aveva poi intrapreso una serie di cinque partite di Premier League senza vittorie, con l'unica gioia arrivata nella partita di FA Cup contro il Morecambe.

    Quando i Blues avevano battuto il Brentford per 2-1 prima che iniziasse la serie negativa, si erano portati a due punti dal Liverpool in testa alla classifica. Tuttavia, il messaggio proveniente dal club era chiaro: non volevano essere considerati contendenti al titolo. Era la narrativa dominante che avrebbe potuto essere stampata sopra il tunnel di Stamford Bridge, proprio come quella che adorna Anfield, "You'll Never Walk Alone" (Non camminerai mai da solo).

    "Non so nemmeno cosa sia", aveva risposto l'allora ala del Chelsea Noni Madueke quando gli era stato chiesto della vittoria del campionato prima che la sua squadra perdesse punti contro l'Everton, dando inizio alla sua serie di risultati negativi. Potrebbero essere così diventati la prima squadra nella storia a escludersi dalla contesa.

    La serie senza vittorie in Premier League era terminata il 20 gennaio con un trionfo per 3-1 in casa contro il Wolverhampton, ma il Chelsea aveva poi perso tre delle quattro partite successive, precipitando nuovamente nella lotta per i primi cinque posti. Si era ripreso solo all'ultimo momento, finendo quarto all'ultima giornata di campionato dopo aver battuto il Nottingham Forest in una specie di spareggio.

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    RAGIONI DIVERSE?

    La prima metà della stagione 2024-25 era andata a gonfie vele per il Chelsea per un paio di motivi fondamentali. Maresca, forse la cosa più importante, aveva costruito sulle fondamenta gettate dal suo predecessore Mauricio Pochettino, la cui ultima versione dei Blues aveva chiuso a soli cinque punti dal posto in Champions League, nonostante i giudizi contrastanti sulla sua stagione a Londra. La squadra londinese aveva perso solo due volte in Premier League prima del Boxing Day: in casa contro i campioni del Manchester City nella prima giornata e poi in trasferta contro il Liverpool, vincitore del titolo, in ottobre.

    Ma il Chelsea aveva anche tratto vantaggio dal fatto di aver disputato solo sei partite nella fase a gironi della Conference League, invece delle otto partite della Champions League di questa stagione. Mentre le altre squadre inglesi erano impegnate a sfidare le migliori squadre del continente, Maresca aveva potuto ruotare massicciamente i suoi giocatori per affrontare squadre come FC Noah, Astana e Shamrock Rovers. I suoi titolari erano più in forma e più freschi rispetto agli altri giocatori delle squadre di vertice della Premier League, mentre Cole Palmer non era nemmeno registrato in Europa fino alla fase a eliminazione diretta.

    In questa stagione, Maresca ha trovato difficile destreggiarsi tra le diverse competizioni. Questo senza nemmeno considerare le ripercussioni della lunga campagna della Coppa del Mondo per club durante l'estate, che ha lasciato la squadra senza una vera e propria preparazione precampionato che gli permettesse di recuperare la forma fisica e la brillantezza.

    The Athletic ha calcolato che Maresca ha già apportato ben 119 cambi alla sua formazione titolare in 23 partite giocate finora in questa stagione, un numero elevato tra i club della Premier League, e la squadra sta già mostrando segni di stanchezza fisica.

    "Penso che stasera, nella formazione titolare, avessimo in campo otto o nove giocatori che hanno giocato contro il Tottenham, contro il Barcellona, contro il Wolverhampton e contro l'Arsenal", ha detto l'italiano dopo la sconfitta di martedì contro l'Atalanta. "Quindi, se guardate le cinque sostituzioni che abbiamo fatto rispetto alla partita contro il Bournemouth, vedrete che sono diverse. Quelli che giocano stasera sono quelli che giocano quasi tutte le partite".

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    UN PASTICCIO SUL MERCATO

    Il Chelsea sapeva che avrebbe incontrato questo genere di problemi. Il club e i suoi dirigenti erano consapevoli di quante partite avrebbe giocato la squadra dopo una stagione 2024-25 estenuante e prolungata. Durante l'estate hanno ingaggiato otto giocatori che sono entrati subito nella rosa di Maresca (Dario Essugo, Liam Delap, Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Estevao Willian, Alejandro Garnacho e Facundo Buanonotte), ma hanno ceduto sei calciatori che avevano giocato molto nella scorsa stagione (Madueke, Joao Felix, Kiernan Dewsbury-Hall, Renato Veiga, Christopher Nkunku e Nicolas Jackson). E non hanno aggiunto abbastanza giocatori pronti a competere ai massimi livelli.

    Tra i loro acquisti più recenti, solo Pedro e Delap potrebbero entrare nella formazione titolare più forte. Anche in questo caso, non si tratta di giocatori che fanno la differenza rispetto alla squadra della scorsa stagione. Se a questo aggiungiamo che il Chelsea ha nuovamente speso milioni per giocatori che potrebbero non giocare nemmeno un minuto in campionato, viene da chiedersi quanti altri rinforzi di alto livello avrebbe potuto aggiungere.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    SOLO DUE STELLE

    Nonostante i milioni e miliardi spesi dal Chelsea nell'era BlueCo, solo due dei loro acquisti sono autentici "campioni di livello mondiale", ovvero Caicedo e Palmer. I Blues hanno avuto alti e bassi senza la loro superstar ma non hanno più vinto da quando l'ecuadoriano è stato espulso contro l'Arsenal (anche se il suo ritorno contro l'Atalanta è coinciso con una sconfitta).

    Si tratta di un tasso di successo assurdamente basso per un club che si è vantato del proprio "modello commerciale". Con un costo di 105 milioni di sterline (140 milioni di dollari), il campione del mondo Enzo Fernandez dovrebbe essere più di un buon giocatore. Le opzioni in entrambe le aree di rigore sono per lo più mediocri. I loro esterni, che ruotano spesso, hanno tutti un livello simile senza alcuna opzione di spicco, tranne nei momenti in cui il talento ancora grezzo di Estevao decide di trasformarsi in Super Saiyan.

    L'unica nota positiva in questo senso è che il Chelsea ha gestito bene il ritorno di Reece James, con il capitano incline agli infortuni ora regolarmente in forma e in grado di giocare nelle partite più importanti. Tuttavia, mancano ancora quelle stelle che dovrebbero essere un requisito indispensabile per un club di queste dimensioni e con queste spese.

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Minare Maresca

    Si è parlato molto della scarsa disciplina del Chelsea in questa stagione, dato che il cartellino rosso di Caicedo è stato il sesto in tutte le competizioni. Quattro di questi sono stati ricevuti in Premier League, quindi ancora lontani dal record di nove, ma non è impossibile che possano eguagliare quel numero a maggio.

    La rosa dei Blues ha l'età media più bassa della Premier League in questa stagione, con 23,3 anni. Al secondo posto c'è il Tottenham, con un'età media superiore di oltre un anno, pari a 24,7 anni. Lo stesso Maresca è un allenatore relativamente alle prime armi, avendo diretto poco più di 150 partite senior, 67 delle quali prima di arrivare a Stamford Bridge.

    Ma l'italiano ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori emergenti nel mondo del calcio, evolvendosi tatticamente e gestendo uno spogliatoio di giovani nonostante il clamore che circonda il club. Dovrebbe almeno essere ricompensato con più giocatori pronti. Il fatto che Tosin Adarabioyo e Robert Sanchez siano i giocatori più esperti della rosa dice già molto.

    Dopo la sconfitta a Leeds, partita in cui Tosin è stato responsabile del terzo goal subito, Maresca ha persino dichiarato di non avere la qualità adeguata per far fronte all'assenza di alcuni giocatori.

    "La maggior parte delle rotazioni che facciamo sono dovute al fatto che l'altro non può giocare", ha detto. "Ma cerco sempre di essere onesto con voi. Nel calcio, nella vita, in qualsiasi lavoro, c'è un livello. Andrey [Santos], purtroppo, non è Moi [Caicedo]. Tosin non è Wes [Fofana]. Hanno abilità diverse. Sono diversi. Se vi dicessi che Andrey è come Moi, capireste da soli che sto mentendo. In tutti i lavori c'è un livello. Come me. Molti allenatori sono migliori di me. Alcuni no. Ma in tutti i lavori c'è un livello. Quindi, per me, [questa] è la realtà".

  • Leeds United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL CALENDARIO DELLE FESTE

    Il Chelsea affronta la partita di sabato contro l'Everton con solo un punto di vantaggio sui Toffees in classifica. Il rendimento di David Moyes in trasferta contro le squadre di vertice è discontinuo, ma anche lui deve essere ottimista riguardo alla possibilità di ottenere un risultato a sorpresa, dato che i Blues non sono riusciti a vincere quattro delle sette partite casalinghe di Premier League disputate in questa stagione.

    Questa serie di quattro partite senza vittorie non fa che aumentare la pressione sul Chelsea, che deve giocare davanti ai propri tifosi, i quali possono diventare rapidamente rumorosi se il gioco non è veloce o vincente. Lo splendore dei Blues nell'ultima partita allo Stamford Bridge di due settimane fa è già svanito.

    Dopo l'Everton, ci saranno gli scontri con il Newcastle allo St James' Park, un campo notoriamente ostico per il Chelsea, e con l'Aston Villa, presunta contendente al titolo, di nuovo in casa. Seguiranno poi le partite contro il Bournemouth e il Manchester City, entrambe intorno a Capodanno. Almeno i sorteggi della Carabao Cup e della FA Cup sono stati clementi, con trasferte rispettivamente contro il Cardiff City, squadra di League One, e il Charlton Athletic, squadra di Championship, il che potrebbe consentire a Maresca di tornare alla politica della scorsa stagione, basata su una rotazione totale, alleggerendo la pressione sui suoi giocatori più affidabili.

    Tuttavia, queste ultime due settimane sono state un campanello d'allarme per tutti al Chelsea. La squadra non è abbastanza forte o profonda per essere una seria contendente alla Premier League o alla Champions League, e a un certo punto dovrà mantenere le promesse fatte. Non ha senso credere in un progetto da miliardi di sterline se non si crede di poter competere per il titolo entro un anno o due, predicando una cultura del rinvio.

