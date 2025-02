Il presidente del Como: "Disney come modello di business, i VIP allo stadio, Henry e Varane, il futuro di Nico Paz e l'offerta per un top di Serie A"

Mirwan Suwarso, numero uno del Como, ha parlato del progetto dei fratelli Hartono, degli obiettivi sportivi e del mercato tra acquisti e gioielli.

Nonostante la sconfitta contro la Juventus, il Como resta una delle sorprese della Serie A 2024/25 e continua ad attirare l’attenzione anche all'estero grazie al bel calcio in campo proposto dalla squadra di Cesc Fabregas, al gioiello Nico Paz e all’uso innovativo del marchio 'Lago di Como'.

Nel 2019, i fratelli Hartono – tra le famiglie più ricche al mondo con un patrimonio superiore a 50 miliardi di dollari, secondo Forbes – hanno acquistato il club, affidando l’investimento a Mirwan Suwarso, diventato presidente nell’ottobre scorso.

Intervistato da Calcio & Finanza negli uffici dello stadio Sinigaglia, Suwarso ha illustrato la strategia di crescita sportiva e commerciale del Como, dall’importanza degli investitori agli obiettivi in Serie A, passando per il calciomercato con il possibile acquisto di Theo Hernandez del Milan e l’interesse di tanti club per Nico Paz.