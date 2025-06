Il piano del Chelsea sul mercato: priorità portieri, blindare Enzo Fernandez e sfoltire una rosa appesantita dalle scelte di Maresca

C. Nkunku

Si prospetta un’estate bollente a Stamford Bridge, con i Blues pronti a muoversi sul mercato dopo aver centrato il ritorno in Champions League.

Il Chelsea si prepara a un’estate cruciale. Dopo aver centrato il ritorno in Champions League, i Blues hanno posto le basi per un futuro più ambizioso, mentre il tecnico Enzo Maresca è convinto che un trofeo come la Conference League possa contribuire a consolidare la “mentalità vincente” del gruppo.

Ora spetta al club muoversi con lucidità, facendo tesoro degli errori commessi nel deludente calciomercato dello scorso anno, quando furono investiti oltre 100 milioni di sterline (circa 135 milioni di dollari) per giocatori come João Félix, Kiernan Dewsbury-Hall, Renato Veiga e Omari Kellyman, nessuno dei quali ha lasciato il segno a Stamford Bridge.

Alcuni segnali lasciano intendere che l’approccio dispersivo sia stato messo da parte: il promettente centrocampista Dario Essugo ha firmato un pre-accordo con lo Sporting CP, mentre l’attaccante Liam Delap, considerato un grande prospetto, è stato prelevato dall’Ipswich Town per 30 milioni di sterline (40 milioni di dollari). Operazioni rese possibili grazie alla finestra di mercato straordinaria aperta fino al 10 giugno per i club qualificati alla Coppa del Mondo per club.

Nel frattempo, Jadon Sancho ha fatto ritorno al Manchester United, con il Chelsea che ha deciso di versare i 5 milioni di sterline previsti per annullare l’obbligo di riscatto inserito nel prestito originario.

C’è però ancora molto lavoro da fare, sia in entrata che in uscita. Ecco le priorità che il Chelsea dovrà affrontare durante il mercato estivo...