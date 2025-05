Il Paris FC promosso in Ligue 1: Klopp, il re de lusso Arnault, il super budget super e la sfida al PSG

Dal prossimo anno ci sarà un derby di Parigi in Ligue 1: il club di Arnault, il Paris FC, ha ottenuto la promozione. E ora sogna in grande.

Parigi sempre più capitale del calcio e per una volta non solo per merito del PSG. Dal prossimo campionato infatti ci sarà nuovamente un derby parigino in Ligue 1: merito del Paris FC, seconda squadra della città che ha ottenuto la promozione nel massimo campionato francese.

Ma non sarà Davide contro Golia, almeno nelle idee del club. Lo scorso ottobre il club è stato acquistato per il 52% delle quote dal re del lusso Arnault e per il 10,6% dal gruppo Red Bull. Basta questo per capire le ambizioni del Paris FC.

Il pareggio per 1-1 contro il Martingues ha certificato la promozione aritmetica del club in Ligue 1: ora spazio alla festa, ma presto sarà tempo di pensare al futuro. A cui tifosi del Paris FC potranno guardare con tanta fiducia e ottimismo.