Doppio colpo Padova, Papu Gomez firma fino al 2027: ufficiale anche Baselli

Il Padova piazza il doppio colpo: il Papu Gomez firma un contratto fino al 2027, il centrocampista Baselli fino al 2026.

Doppio colpo di altissimo livello per il Padova. La società veneta ha annunciato di aver ingaggiato Daniele Baselli, centrocampista classe 1992 svincolato dallo scorso febbraio.

Pochi minuti dopo sul sito ufficiale del club è arrivato anche l'annuncio più atteso da tutta la piazza: il tesseramento del Papu Gomez.

Una carriera importante alle spalle e tanta voglia di tornare a sentirsi protagonista, dopo l’ultima stagione vissuta ai margini nel Como di Febregas per Baselli. Per il Papu invece il desiderio di tornare a sentirsi un giocatore ancora in grado di fare la differenza, dopo lo stop per la squalifica per doping.