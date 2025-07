Il club azzurro alza l'offerta recapitata al Bologna per avere il difensore olandese. Parti vicine alla chiusura dell'affare.

Il Napoli ha individuato in Sam Beukema l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa e consegnare ad Antonio Conte un assetto arretrato in grado di confermare la vittoria dello Scudetto della scorsa stagione.

Il club di De Laurentiis sta alzando il pressing sul Bologna per ottenere il sì da parte della società rossoblù e chiudere l'affare a stretto giro.

In giornata, gli azzurri hanno fatto recapitare una nuova offerta per l'olandese.