Il Napoli non si ferma sul mercato, i prossimi obiettivi per Conte: Lucca vicinissimo, assalto a Ndoye Calciomercato SSC Napoli

Dopo gli acquisti di Beukema e Noa Lang sono pronti altri due colpi per Conte. Vicino l'accordo con l'Udinese per Lucca, pronto anche l'assalto al Bologna per Ndoye.