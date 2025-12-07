Pubblicità
FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-JUVENTUSAFP
Alessandro De Felice

Il Napoli di Conte senza sconfitte al Maradona nel 2025: unica squadra in Europa imbattuta in casa nell'anno solare, non accadeva dal 1987

Gli azzurri di Antonio Conte non hanno mai perso in casa, al Maradona, nel 2025: 17 risultati utili di fila in Serie A. Non accadeva dal 1987, 38 anni fa: nessuno ci è riuscito quest'anno in Europa.

Un anno praticamente perfetto. Dopo la stagione horror post terzo Scudetto, quello con Luciano Spalletti in panchina, il Napoli è ripartito da Antonio Conte e con il tecnico salentino al timone.

Il 2025, che sta per volgere al termine, è stato l’anno che ha riportato lo Scudetto sul petto della squadra azzurra, grazie alla vittoria della Serie A al termine di un avvincente testa a testa con l’Inter guidata da Simone Inzaghi.

Il successo di questa sera contro la Juventus per 2-1 grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund regala il controsorpasso ai partenopei ma soprattutto l’imbattibilità nell’anno solare al Napoli, che nel 2025 non ha mai perso in campionato tra le mura amiche del Maradona.

Una statistica particolare che evidenzia il fortino Maradona e la forza di questa squadra davanti al proprio pubblico. 

  • 2025 SENZA K.O IN CASA

    Tredici vittorie e quattro pareggi. Una vera e propria sentenza. Dal 2-0 al Verona del 12 gennaio al 2-1 alla Juventus di questa sera.

    Tra campionato e Champions League, il Napoli non ha mai perso davanti ai propri tifosi.

    I partenopei non riuscivano a conquistare questo risultato da ben 38 anni, ovvero dal 1987.

  • L’ULTIMA SCONFITTA DEL NAPOLI IN CASA

    L’ultima sconfitta del Napoli in casa, tra le mura del Maradona, è datata 8 dicembre 2024, un anno fa.

    A espugnare lo stadio dei partenopei fu la Lazio guidata da Marco Baroni grazie ad una rete di Gustav Isaksen al 78’ nella quindicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025, poi vinto proprio dal Napoli di Conte.

  • ‘SETTEBELLO’ NAPOLI CONTRO LA JUVENTUS

    Imbattuto nel 2025 in casa, allo stadio Maradona, il Napoli ha allungato un’altra striscia positiva, quella contro la Juventus.

    Con il successo di questa sera per 2-1, firmato dalla doppietta di Rasmus Hojlund, la formazione porta a 7 il numero di partite vinte consecutivamente contro i bianconeri in casa in campionato.

    L’ultima volta che la Juve è riuscita a fare punti al Maradona - o meglio nell’allora San Paolo - è stato il 3 marzo 2019 con il 2-1 con i goal di Pjanic ed Emre Can, prima della rete inutile di Callejon e il rigore fallito da Lorenzo Insigne all’84’.

  • CONTE IN CONFERENZA STAMPA

    "Giocare al Maradona è una spinta emotiva importante. Sappiamo bene cosa significa anche per l'avversario venire qui, vogliamo continuare questa situazione. Non dico altro perchè siamo molto scarmantici. Si chiude un'annata da imbattuti e siamo molto contenti"

