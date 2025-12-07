Il Napoli di Conte senza sconfitte al Maradona nel 2025: unica squadra in Europa imbattuta in casa nell'anno solare, non accadeva dal 1987

Un anno praticamente perfetto. Dopo la stagione horror post terzo Scudetto, quello con Luciano Spalletti in panchina, il Napoli è ripartito da Antonio Conte e con il tecnico salentino al timone.
Il 2025, che sta per volgere al termine, è stato l’anno che ha riportato lo Scudetto sul petto della squadra azzurra, grazie alla vittoria della Serie A al termine di un avvincente testa a testa con l’Inter guidata da Simone Inzaghi.
Il successo di questa sera contro la Juventus per 2-1 grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund regala il controsorpasso ai partenopei ma soprattutto l’imbattibilità nell’anno solare al Napoli, che nel 2025 non ha mai perso in campionato tra le mura amiche del Maradona.
Una statistica particolare che evidenzia il fortino Maradona e la forza di questa squadra davanti al proprio pubblico.