Il Napoli contro Allegri: "Ha insultato Oriali, aggressione fuori controllo"

A far da cornice a quanto riferito dal Napoli, per larghi tratti della gara si sono registrate tensioni e vivaci scambi di opinione tra la panchina azzurra e quella del Milan: ad innescare la scintilla, un fallo da dietro commesso nel primo tempo da Adrien Rabiot su Matteo Politano in prossimità del bordocampo, che ha acceso animi fin lì pacati.