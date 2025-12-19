Il Napoli contro Allegri: "Ha insultato Oriali, aggressione fuori controllo"

Il day after di Napoli-Milan, che ha regalato agli azzurri la finale della Supercoppa Italiana, porta in dote l'attacco frontale del club azzurro a Massimiliano Allegri.
La società di Aurelio De Laurentiis riavvolge il nastro a quanto avvenuto durante i 90 minuti di Riyadh, ponendo sotto la lente il comportamento dell'allenatore rossonero.
Oggetto del duro comunicato diffuso le tensioni andate in scena tra il livornese e Gabriele Oriali, team manager dei partenopei, il quale sarebbe stato "pesantemente insultato" da Max nel corso del match.