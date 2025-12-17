Il monologo di Elena Linari sul calcio femminile e l'omosessualità: "Lasciare le vostre figlie libere di giocare a calcio e amare chi vogliono"

"Io ho le spalle larghe e mi sono fatta scivolare addosso anche tutta la merda che mi è arrivata quando ho fatto coming out. Ma là fuori ci sono donne che hanno paura ancora di schierarsi, ragazze che soffrono e bambine che sperano di crescere in un mondo migliore. Abbiamo sofferto, pianto, lottato perché nessuno ci considerava. Stavamo crescendo, ma non volevano ammetterlo e infatti fino al 2022 ci hanno considerato dilettanti”.