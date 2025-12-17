Pubblicità
Alessandro De Felice

Il monologo di Elena Linari sul calcio femminile e l'omosessualità: "Lasciare le vostre figlie libere di giocare a calcio e amare chi vogliono"

Il capitano dell'Italia femminile ha lanciato un messaggio sui temi dei pregiudizi e degli steriotipi sul calcio femminile legati al tema dell'omosessualità.

Un messaggio forte e chiaro. Fuori dagli schemi, contro le discriminazioni. 

Ospite della trasmissione ‘Le Iene’, in onda su Italia 1, Elena Linari, capitano della Nazionale Italiana e calciatrice delle London City Lionesses, ha affrontano in un monologo i temi caldi dei pregiudizi nel calcio femminile e degli e delle omosessuali. 

Partendo dalla sua storia, la centrale difensiva dell’Italia e della formazione inglese ha voluto parlare ai genitori attraverso il potente mezzo rappresentato dalla televisione.

“Andate a lavare i piatti, ci dicono ancora. È solo un mondo di lesbiche, insinua qualcun altro. Stereotipi banali, commenti inutili, ma purtroppo ricorrenti”. 

Il monologo ha subito fatto il giro del web, diventato virale grazie al potente messaggio lanciato.

  • IL CALCIO FEMMINILE

    “Fin da piccole ci hanno insegnato che il calcio è per i maschi e le femmine fanno danza o pallavolo. Il rosa da una parte e l’azzurro dall’altra. Eppure nel mondo di donne che giocavano a pallone ce n’erano già migliaia. Oggi io gioco in Inghilterra, il campionato più importante al mondo e indosso la maglia dell’Italia, il Paese più bello al mondo”. 

  • IL COMING OUT

    "Io ho le spalle larghe e mi sono fatta scivolare addosso anche tutta la merda che mi è arrivata quando ho fatto coming out. Ma là fuori ci sono donne che hanno paura ancora di schierarsi, ragazze che soffrono e bambine che sperano di crescere in un mondo migliore. Abbiamo sofferto, pianto, lottato perché nessuno ci considerava. Stavamo crescendo, ma non volevano ammetterlo e infatti fino al 2022 ci hanno considerato dilettanti”.

  • IL MESSAGGIO DI ELENA LINARI

    “Genitori, se vostra figlia vuole giocare a calcio, lasciatela libera di sognare, di amare chi vuole, di correre dietro ad un pallone con il sorriso sulle labbra, perché è la cosa più bella. E se qualcuno si ostina a dirvi cosa dovreste fare e chi dovreste essere, voi mettetevi un paio di cuffie alle orecchie, alzate il volume e seguite il vostro cuore”.

