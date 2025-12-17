Il monologo di Elena Linari sul calcio femminile e l'omosessualità: "Lasciare le vostre figlie libere di giocare a calcio e amare chi vogliono"

Un messaggio forte e chiaro. Fuori dagli schemi, contro le discriminazioni.
Ospite della trasmissione ‘Le Iene’, in onda su Italia 1, Elena Linari, capitano della Nazionale Italiana e calciatrice delle London City Lionesses, ha affrontano in un monologo i temi caldi dei pregiudizi nel calcio femminile e degli e delle omosessuali.
Partendo dalla sua storia, la centrale difensiva dell’Italia e della formazione inglese ha voluto parlare ai genitori attraverso il potente mezzo rappresentato dalla televisione.
“Andate a lavare i piatti, ci dicono ancora. È solo un mondo di lesbiche, insinua qualcun altro. Stereotipi banali, commenti inutili, ma purtroppo ricorrenti”.
Il monologo ha subito fatto il giro del web, diventato virale grazie al potente messaggio lanciato.