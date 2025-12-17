Pubblicità
Ethan McLeodGetty
Gill Clark

Il mondo del calcio in lutto per la morte di Ethan McLeod: l’ex Wolverhampton aveva solo 21 anni

Il giocatore del Macclesfield, Ethan McLeod, è deceduto a seguito di un incidente stradale: stava tornando a casa dopo una partita.

L'ex giovane promessa del Wolverhampton Ethan McLeod è tragicamente deceduto in un incidente stradale all'età di soli 21 anni. 

Il giovane calciatore stava tornando da una partita della National League North giocata con la sua squadra, il Macclesfield Town, a Bedford Town, quando la sua auto si è scontrata con una barriera sull'autostrada M11. 

Il Macclesfield ha confermato la scomparsa di McLeod e ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici.

  • LA MORTE IN UN INCIDENTE STRADALE

    Il Macclesfield è sotto shock dopo aver confermato la morte di McLeod in un incidente stradale. Il ventunenne, come riportato da BBC Sport, è rimasto coinvolto in un incidente sull'autostrada M11 martedì sera mentre tornava da Bedford Town.

     Era entrato in campo dalla panchina nella partita che si era conclusa con una vittoria per 2-1 del Macclesfield. McLeod si era unito al club da svincolato la scorsa estate dopo un provino andato a buon fine, dopo aver precedentemente militato nel Wolverhampton, squadra della Premier League. 

    Ha giocato al Molineux per un decennio, crescendo nell'accademia del club ed aveva anche vissuto esperienze in prestito con Alvechurch, Rushall Olympic e Stourbridge.

  • IL COMUNICATO DEL MACCLESFIELD

    Il Macclesfield ha pubblicato ha confermato confermando la notizia con un lungo post pubblicato sul proprio sito ufficiale.

    "Con il cuore spezzato e un senso di irrealtà travolgente, il Macclesfield FC conferma la scomparsa dell'attaccante ventunenne Ethan McLeod. Durante il viaggio di ritorno da Bedford Town ieri sera, Ethan è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla M1 che gli è tragicamente costato la vita. Ethan è stato un membro incredibilmente talentuoso e rispettato della nostra prima squadra, che aveva tutta la vita davanti a sé. Ma oltre a questo, la personalità contagiosa di Ethan lo rendeva amato da tutti coloro che lo conoscevano. Dando il massimo in tutto ciò che faceva, Ethan ci spingeva senza sforzo a dare il meglio di noi stessi, sia dentro che fuori dal campo. La professionalità e l'incrollabile etica del lavoro di Ethan hanno ispirato tutti, e la sua gioia di vivere ha portato il sorriso sui nostri volti, anche nei giorni più bui. La notizia della scomparsa di Ethan ha sconvolto l'intero club e non ci sono parole per esprimere l'immenso senso di tristezza e perdita che proviamo ora. Le profonde ferite causate dalla scomparsa di Ethan non guariranno mai, ma una cosa è certa: l'eredità vivace di Ethan non svanirà mai, indipendentemente dal tempo che passerà. Ethan vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti e, qualunque cosa riservi il futuro, il suo sorriso unico che ci ha affascinato tutti non sarà mai dimenticato. Il nostro più profondo cordoglio va alla famiglia e agli amici di Ethan in questo momento così traumatico, insieme alla garanzia che forniremo tutto il sostegno possibile a chi ne avrà bisogno. Riposa in pace, Ethan: sarai per sempre un Silkman".

  • L'OMAGGIO DEL WOLVERHAMPTON

    Anche il Wolverhapton ha reso omaggio a McLeod con un post pubblicato sui propri profili social. 

    "Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Ethan McLeod all'età di 21 anni. Ethan è entrato a far parte della Wolves Academy all'età di sette anni e ha firmato un contratto da professionista con il club, prima di lasciarlo nel settembre 2024. Il nostro pensiero e il nostro affetto vanno alla famiglia di Ethan, ai suoi amici e a tutti i membri del Macclesfield. Il fratello minore di Ethan, Conor, fa attualmente parte della nostra squadra Under 21 e l'intero club fornirà assistenza e sostegno a lui e alla sua famiglia".

    Anche lo Stourbridge ha espresso le proprie condoglianze: "Siamo sconvolti dalla notizia della scomparsa dell'ex attaccante dei Glassboys Ethan McLeod, avvenuta ieri sera. Il nostro pensiero va alla famiglia di Ethan, ai suoi amici, a tutti i membri del Macclesfield e a tutti coloro che lo conoscevano. Riposa in pace, Ethan".

  • UN MINUTO DI SILENZIO

    Il Wolverhampton anche annunciato che sabato, prima della partita di Premier League contro il Brentford al Molineux, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di McLeod. 

    Il Macclesfield dovrebbe giocare sabato contro l'Alfreton Town, ma non è ancora stato comunicato se la partita avrà luogo dopo la tragica notizia.

0