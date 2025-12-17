Il mondo del calcio in lutto per la morte di Ethan McLeod: l’ex Wolverhampton aveva solo 21 anni

Anche il Wolverhapton ha reso omaggio a McLeod con un post pubblicato sui propri profili social.

"Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Ethan McLeod all'età di 21 anni. Ethan è entrato a far parte della Wolves Academy all'età di sette anni e ha firmato un contratto da professionista con il club, prima di lasciarlo nel settembre 2024. Il nostro pensiero e il nostro affetto vanno alla famiglia di Ethan, ai suoi amici e a tutti i membri del Macclesfield. Il fratello minore di Ethan, Conor, fa attualmente parte della nostra squadra Under 21 e l'intero club fornirà assistenza e sostegno a lui e alla sua famiglia".

Anche lo Stourbridge ha espresso le proprie condoglianze: "Siamo sconvolti dalla notizia della scomparsa dell'ex attaccante dei Glassboys Ethan McLeod, avvenuta ieri sera. Il nostro pensiero va alla famiglia di Ethan, ai suoi amici, a tutti i membri del Macclesfield e a tutti coloro che lo conoscevano. Riposa in pace, Ethan".