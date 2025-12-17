Il mondo del calcio in lutto per la morte di Ethan McLeod: l’ex Wolverhampton aveva solo 21 anni

Il Macclesfield ha pubblicato ha confermato confermando la notizia con un lungo post pubblicato sul proprio sito ufficiale.
"Con il cuore spezzato e un senso di irrealtà travolgente, il Macclesfield FC conferma la scomparsa dell'attaccante ventunenne Ethan McLeod. Durante il viaggio di ritorno da Bedford Town ieri sera, Ethan è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla M1 che gli è tragicamente costato la vita. Ethan è stato un membro incredibilmente talentuoso e rispettato della nostra prima squadra, che aveva tutta la vita davanti a sé. Ma oltre a questo, la personalità contagiosa di Ethan lo rendeva amato da tutti coloro che lo conoscevano. Dando il massimo in tutto ciò che faceva, Ethan ci spingeva senza sforzo a dare il meglio di noi stessi, sia dentro che fuori dal campo. La professionalità e l'incrollabile etica del lavoro di Ethan hanno ispirato tutti, e la sua gioia di vivere ha portato il sorriso sui nostri volti, anche nei giorni più bui. La notizia della scomparsa di Ethan ha sconvolto l'intero club e non ci sono parole per esprimere l'immenso senso di tristezza e perdita che proviamo ora. Le profonde ferite causate dalla scomparsa di Ethan non guariranno mai, ma una cosa è certa: l'eredità vivace di Ethan non svanirà mai, indipendentemente dal tempo che passerà. Ethan vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti e, qualunque cosa riservi il futuro, il suo sorriso unico che ci ha affascinato tutti non sarà mai dimenticato. Il nostro più profondo cordoglio va alla famiglia e agli amici di Ethan in questo momento così traumatico, insieme alla garanzia che forniremo tutto il sostegno possibile a chi ne avrà bisogno. Riposa in pace, Ethan: sarai per sempre un Silkman".