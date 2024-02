Il momento no di Allegri: la flessione della Juventus e l'ombra di Thiago Motta

Un punto in tre partite e un futuro costellato di punti interrogativi: la posizione di Allegri alla Juve potrebbe non essere così solida.

I dieci giorni da incubo vissuti dalla Juventus hanno lasciato pesanti strascichi in casa bianconera, fiaccando testa e morale di una squadra che soltanto poche settimane fa viaggiava a braccetto con l'Inter. Quella Inter che oggi sembra tanto lontana.

Il pareggio contro l'Empoli e le due sconfitte consecutive contro i nerazzurri e l'Udinese, hanno aperto una breccia nel castello di certezze che Madama era stata capace di costruirsi a suon di risultati fino alle primissime battute di questo 2024.

Il primo vero momento di evidente difficoltà in questa stagione per Massimiliano Allegri, chiamato a non smarrire la bussola e a ricomporre i cocci di una situazione che rischia di sfuggirgli di mano, anche alla luce di un futuro che ad oggi sembra ancora tutto da definire.