Il momento magico di Tonali: dal trionfo in Carabao Cup col Newcastle al goal alla Germania a San Siro

Stato di forma eccezionale per il centrocampista: quattro giorni dopo aver vinto il primo titolo con i Magpies, sforna una prova da urlo a San Siro.

La sconfitta di San Siro complica, e non di poco, il cammino dell'Italia in Nations League, chiamata ora alla grande impresa domenica al Signal Iduna Park di Dortmund per provare a staccare il pass per la Final Four del torneo.

Tra le note positive, nella notte del Meazza, spicca ovviamente Sandro Tonali, autore dell'illusorio 1-0 e nel complesso protagonista di un'altra grande prova che certifica il suo brillante momento di forma.

Al netto del blitz vincente che ha portato avanti gli Azzurri, il centrocampista classe 2000 ha brillato in quello che, fino a non molto tempo fa, era il suo stadio, dispensando giocate di qualità, sfiorando il raddoppio (fermato solo da un grande Baumann) e ispirando i compagni, Kean e Raspadori su tutti.