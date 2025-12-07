Il miracolo di Neymar, ha salvato il Santos da infortunato: 5 goal e un assist nelle ultime 4 presenze

Che il Neymar di oggi non sia più il Neymar di un tempo è assodato. Colpa dell'età che avanza, del tempo che passa, degli infortuni. Però si parla sempre di Neymar, uno dei più grandi della storia recente del calcio.
La riprova è arrivata nelle ultime settimane, nelle quali l'idolo del Santos è tornato a offrire prestazioni da campione: un rendimento che ha permesso al Peixe, sofferente per tutta la stagione, di ottenere una drammatica salvezza all'ultima giornata nel Brasileirão.
Di più: lo ha fatto da infortunato. Con un ginocchio malandato e in condizioni che avrebbero preteso riposo e sconsigliato a chiunque, anche a lui, di scendere in campo.