Stefano Silvestri

Il miracolo di Neymar, ha salvato il Santos da infortunato: 5 goal e un assist nelle ultime 4 presenze

Nonostante l'infortunio al menisco di fine novembre, l'ex Barcellona e PSG ha continuato a giocare e alla fine è stato decisivo. Tanto da sognare concretamente di andare ai Mondiali.

Che il Neymar di oggi non sia più il Neymar di un tempo è assodato. Colpa dell'età che avanza, del tempo che passa, degli infortuni. Però si parla sempre di Neymar, uno dei più grandi della storia recente del calcio.

La riprova è arrivata nelle ultime settimane, nelle quali l'idolo del Santos è tornato a offrire prestazioni da campione: un rendimento che ha permesso al Peixe, sofferente per tutta la stagione, di ottenere una drammatica salvezza all'ultima giornata nel Brasileirão.

Di più: lo ha fatto da infortunato. Con un ginocchio malandato e in condizioni che avrebbero preteso riposo e sconsigliato a chiunque, anche a lui, di scendere in campo.

  • L'EXPLOIT FINALE

    Neymar non ha segnato e non è entrato in alcun modo nel tabellino nell'ultima partita del campionato, andata in scena questa sera e vinta 3-0 dal Santos sul Cruzeiro. Ma aveva già fatto parecchio nelle partite precedenti.

    Goal al Mirassol (1-1), goal e assist allo Sport (3-0), ma soprattutto la tripletta in casa dello Juventude (altro 3-0): così Neymar, di fatto, ha trascinato di forza il Santos lontano dalla zona retrocessione.

    Fanno cinque reti e un assist nelle ultime quattro partite del Brasileirão: un rendimento da vecchio Neymar, non da nuovo Neymar. Il primo Neymar del Santos, il Neymar di Barcellona e PSG.

  • DECISIVO DA INFORTUNATO

    Neymar si è infortunato proprio durante la gara contro il Mirassol pareggiata alla Vila Belmiro lo scorso 20 novembre: in quell'occasione ha rimediato un problema al menisco piuttosto serio, tanto da far credere che il suo 2025 fosse già concluso.

    L'ex giocatore dell'Al Hilal ha in effetti saltato la partita successiva, ovvero lo scontro diretto contro l'Internacional, anche questo pareggiato 1-1 ma in trasferta. A sorpresa, però, è rientrato in campo nelle ultimissime sfide per dare una mano ai compagni, giocando in pratica da infortunato nonostante i medici gli avessero fortemente sconsigliato di farlo.

    Il rendimento, come detto, è stato eccellente: Neymar ha preso per mano il Santos e lo ha salvato, dando un contributo decisivo alla causa e riscattando un'annata che, sia a livello personale che collettivo, aveva fin lì proposto più dolori che gioie.

  • "NON PREGIUDICHERÒ MAI LA MIA CARRIERA"

    Dopo il 3-0 allo Sport del 29 novembre, Neymar si è sfogato sulla stampa brasiliana criticando il tam tam di voci e indiscrezioni legate al suo infortunio. E, al contempo, spiegando e giustificando la decisione di scendere in campo nonostante le condizioni fisiche per nulla ottimali.

    "La gente deve sapere che chi tratta l'infortunio sono io, sono i medici, è lo staff medico del club. Non pregiudicherò mai la mia carriera. La decisione di giocare è nostra. Questo infortunio non mi impedirà di continuare a fare quello che stavo facendo: per questo sto continuando a giocare".

  • IL SOGNO MONDIALE

    L'exploit di Neymar è naturalmente destinata a rilanciare in maniera prepotente le discussioni sulla partecipazione o meno di Neymar ai prossimi Mondiali con la maglia del Brasile: il suo del calciatore e di buona parte del Brasile. Ma la decisione finale spetterà a Carlo Ancelotti.

    "La lista definitiva la faremo dopo marzo - ha detto l'allenatore italiano qualche giorno fa - Capisco molto bene che ci sia un grande interesse nei confronti di Neymar, ma voglio chiarire che siamo a dicembre, i Mondiali sono a giugno e io sceglierò la squadra che andrà ai Mondiali a maggio. Se Neymar meriterà di esserci, se starà bene e se sarà migliore di altri, in quel caso giocherà ai Mondiali e basta. Non ho debiti con nessuno".

    La porta, insomma, sembra non essere completamente chiusa. Anche se va ricordato come l'ultima apparizione di Neymar sia datata 18 ottobre 2023 in Uruguay, la notte della rottura del crociato. Basterà il "miracolo" nel Brasileirão per cambiare le carte in tavola?

