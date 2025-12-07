Il miracolo di Neymar, ha salvato il Santos da infortunato: 5 goal e un assist nelle ultime 4 presenze

Neymar si è infortunato proprio durante la gara contro il Mirassol pareggiata alla Vila Belmiro lo scorso 20 novembre: in quell'occasione ha rimediato un problema al menisco piuttosto serio, tanto da far credere che il suo 2025 fosse già concluso.

L'ex giocatore dell'Al Hilal ha in effetti saltato la partita successiva, ovvero lo scontro diretto contro l'Internacional, anche questo pareggiato 1-1 ma in trasferta. A sorpresa, però, è rientrato in campo nelle ultimissime sfide per dare una mano ai compagni, giocando in pratica da infortunato nonostante i medici gli avessero fortemente sconsigliato di farlo.

Il rendimento, come detto, è stato eccellente: Neymar ha preso per mano il Santos e lo ha salvato, dando un contributo decisivo alla causa e riscattando un'annata che, sia a livello personale che collettivo, aveva fin lì proposto più dolori che gioie.