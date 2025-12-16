Pubblicità
Alessandro De Felice

Il Milan vuole Fullkrug a gennaio per l'attacco: come sta andando al West Ham? Quanti goal ha segnato e quante partite ha giocato l'attaccante

Il tedesco non più è al centro del progetto del West Ham: spazio ridotto in Premier e obiettivo del Milan per rinforzare l’attacco, i numeri dell'attaccante classe 1993.

Il Milan accelera sul mercato in vista di gennaio per colmare l’emergenza in attacco e guarda a Niclas Fullkrug come possibile rinforzo.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club rossonero ha praticamente bloccato l’attaccante del West Ham, individuato come opportunità immediata per rinforzare il reparto avanzato. 

La dirigenza di via Aldo Rossi sta lavorando in anticipo, consapevole di una carenza numerica e strutturale in attacco, con l’obiettivo di farsi trovare pronta all’apertura della sessione invernale.

Ma quali sono i numeri dell’attaccante tedesco classe 1993 attualmente in forza al West Ham?

  • FULLKRUG IN PREMIER LEAGUE

    Da quando si è trasferito in Premier League, nell’estate 2024, Niclas Fullkrug ha totalizzato 18 presenze complessive nella sua prima stagione, chiusa con tre goal all’attivo. 

    Le reti segnate risalgono tutte all’ultimo campionato, unico periodo in cui l’attaccante è riuscito a trovare una discreta continuità sotto porta con la maglia del West Ham.

    Quest'anno, infatti, il classe 1993 non è ancora riuscito a trovare la via della rete.

  • FULLKRUG IN QUESTA STAGIONE

    Il quadro sul rendimento di Fullkrug cambia sensibilmente nell’annata attuale, con il classe 1993 ancora a secco in questa stagione.

    L’attaccante tedesco ha ha collezionato 8 presenze stagionali in Premier League, di cui 5 da titolare, senza riuscire a segnare alcun gol. 

  • MINUTAGGIO E ULTIME PARTITE

    Anche il minutaggio conferma il ruolo marginale del centravanti nei piani del West Ham. 

    L’ultima presenza di Fullkrug risale al 30 novembre, quando ha giocato soltanto gli ultimi 12 minuti di una gara di Premier League degli Hammers

    Un utilizzo con il contagocce che rafforza l’idea di un giocatore di fatto in uscita dal club inglese.

  • VERTICE ALLEGRI-TARE

    Il direttore sportivo Igli Tare ha deciso di anticipare i tempi in vista del mercato di gennaio. 

    Nelle ultime ore si è tenuto un vertice tra Tare e Massimiliano Allegri, dal quale è maturata la volontà di avviare una prima operazione in entrata. 

    Nonostante la partenza imminente della squadra per l’Arabia Saudita, dove il Milan sarà impegnato nella Supercoppa italiana, la linea è stata tracciata: intervenire subito sull’attacco. 

    Fullkrug, già proposto dai suoi agenti nei mesi scorsi, considera di fatto chiusa la sua esperienza al West Ham, pur avendo un contratto in scadenza nel 2028.

  • IL PROFILO IDEALE

    Dal punto di vista tattico, Fullkrug rappresenta il classico numero 9, una tipologia oggi assente nella rosa rossonera. 

    Massimiliano Allegri apprezza da tempo un profilo con le sue caratteristiche: uomo d’area, fisicamente strutturato e forte nel gioco aereo. 

    Con i suoi 189 centimetri, il tedesco potrebbe diventare una risorsa soprattutto a partita in corso, garantendo presenza fisica e soluzioni alternative senza mettere in discussione i punti fermi offensivi come Leao e Pulisic.

