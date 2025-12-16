Il Milan vuole Fullkrug a gennaio per l'attacco: come sta andando al West Ham? Quanti goal ha segnato e quante partite ha giocato l'attaccante

Il Milan accelera sul mercato in vista di gennaio per colmare l’emergenza in attacco e guarda a Niclas Fullkrug come possibile rinforzo.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club rossonero ha praticamente bloccato l’attaccante del West Ham, individuato come opportunità immediata per rinforzare il reparto avanzato.
La dirigenza di via Aldo Rossi sta lavorando in anticipo, consapevole di una carenza numerica e strutturale in attacco, con l’obiettivo di farsi trovare pronta all’apertura della sessione invernale.
Ma quali sono i numeri dell’attaccante tedesco classe 1993 attualmente in forza al West Ham?