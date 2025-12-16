Il Milan vuole Fullkrug a gennaio per l'attacco: come sta andando al West Ham? Quanti goal ha segnato e quante partite ha giocato l'attaccante

Il direttore sportivo Igli Tare ha deciso di anticipare i tempi in vista del mercato di gennaio.

Nelle ultime ore si è tenuto un vertice tra Tare e Massimiliano Allegri, dal quale è maturata la volontà di avviare una prima operazione in entrata.

Nonostante la partenza imminente della squadra per l’Arabia Saudita, dove il Milan sarà impegnato nella Supercoppa italiana, la linea è stata tracciata: intervenire subito sull’attacco.

Fullkrug, già proposto dai suoi agenti nei mesi scorsi, considera di fatto chiusa la sua esperienza al West Ham, pur avendo un contratto in scadenza nel 2028.