Il Milan sfida la Juventus per David Hancko, nuovi affari col Feyenoord? Sondaggio per il difensore e il retroscena su Redmond

Il club rossonero sembra pronto a intensificare gli sforzi per rinforzare il proprio reparto difensivo e l'attacco: fari puntati in casa Feyenoord.

Il Milan ha da tempo posato gli occhi sull'Eredivisie, campionato che ha già regalato al club rossonero alcuni talenti promettenti.

Dopo l’arrivo di Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar e Santiago Gimenez dal Feyenoord, il club meneghino sembra intenzionato a proseguire sulla stessa strada, mirando a rinforzare ulteriormente la propria rosa.

In particolare, secondo Calciomercato.com Geoffrey Moncada, direttore sportivo rossonero, ha in programma un viaggio a Rotterdam per monitorare da vicino due giocatori che potrebbero essere i nuovi acquisti di spessore in vista della prossima stagione.

Due nomi su cui il Milan è pronto a scommettere sono David Hancko e Zepiqueno Redmond, entrambi legati al Feyenoord e destinati a giocare un ruolo importante in futuro.