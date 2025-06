Il Milan rilancia per Jashari, nuova offerta al Club Brugge: il calciatore vuole i rossoneri

I rossoneri insistono per il giovane centrocampista eletto migliore calciatore dell’ultimo campionato belga: offerta aumentata 30 milioni fissi.

Ancora il centrocampo al centro dei pensieri rossoneri. Nei giorni scorsi d’altronde il direttore sportivo Igli Tare è stato chiaro, confermando che sarà proprio quello il reparto che subirà maggiori cambiamenti.

Reijnders è andato via direzione Manchester City, presto potrebbe salutare anche Musah – sempre sul mercato, nonostante si sia arenata la trattativa con il Napoli – mentre in entrata è ormai definitivo l’arrivo di Modric, che si unirò al termine del Mondiale per Club col Real.

Ma i movimenti in entrata non si fermeranno al croato, anzi: in casa Milan arriverà un altro centrocampista, forse due. E proprio in questa direzione nelle ultime ore in casa rossonera si registra una novità importante in merito alla trattativa per Ardon Jashari, centrocampista del Club Brugge.