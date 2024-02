Pioli recupera un altro centrale, ma restano ancora fuori Tomori e Kalulu. Caldara potrà giocare solo in campionato.

L'emergenza difesa sembra finalmente alle spalle per il Milan che recupera pezzi in vista del tour de force delle prossime settimane.

Oltre a Malick Thiaw, infatti, anche Mattia Caldara è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà presto a disposizione di Pioli.

Il difensore, reduce da un lunghissimo stop, non sarà però utilizzabile in Europa League ma solo in campionato.