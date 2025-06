Il Milan punta ad un grande colpo in attacco: il sogno è Darwin Nuñez

Reduce da una stagione deludente al Liverpool, l'attaccante uruguaiano sembra deciso a cambiare aria: i rossoneri sono spettatori interessati.

C'è grande curiosità e attesa per capire come si svilupperà il Milan in vista della stagione 2025/26, ovvero quella nata sotto l'effige di Massimiliano Allegri che, dopo undici anni, torna al timone del club rossonero con la dichiarata ambizione di riportare il Diavolo ai vertici.

Per questo motivo ci si attende un Milan pronto a recitare il ruolo di protagonista per quanto riguarda il calciomercato e in tal senso il colpo Luka Modric - che verrà definito dopo il Mondiale per Club che il croato giocherà col Real Madrid - può rappresentare un primo e succulento antipasto.

La dirigenza rossonera, infatti, starebbe valutando un'altra pista davvero suggestiva: dopo l'arrivo di Santiago Gimenez a gennaio, infatti, il Milan sogna l'arrivo di un altro centravanti di respiro internazionale e la grande tentazione risponde al nome di Darwin Núñez.