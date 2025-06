Il Milan pensa a Vlahovic, la Juve apre alla cessione: Allegri lo vuole, le cifre del possibile trasferimento e il nodo ingaggio

Il Milan punta a un attaccante di livello: Vlahovic è la prima scelta. La Juve è disposta a trattare, ma l’ingaggio resta un ostacolo da superare.

Il Milan è tra le squadre più attive in questa prima fase di mercato e, con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, si sta muovendo per costruire una rosa subito competitiva.

L’obiettivo è chiaro: trovare un attaccante da doppia cifra, in grado di garantire continuità realizzativa e su cui fondare le ambizioni stagionali.

Il nome in cima alla lista è quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, profilo espressamente richiesto dal tecnico livornese e valutato con attenzione dalla dirigenza rossonera.

I contatti tra i due club, già avviati per Cambiaso, potrebbero estendersi anche a questa operazione.

Tuttavia, l’ingaggio del giocatore rappresenta il principale nodo da sciogliere. Al momento non esistono trattative formali, ma l’idea di portare Vlahovic a Milanello è concreta e seguita con attenzione.