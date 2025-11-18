Il Milan è ambizioso, Tare non si nasconde: “Sarei un bugiardo se dicessi che non voglio lo Scudetto”

“Sarei un bugiardo se dicessi che non voglio vincere lo Scudetto o la Champions. Quello che porta allo Scudetto è il percorso più corto, ma si passa attraverso tante sfumature. Quello di quest’anno è un progetto molto radicale, perché abbiamo preso molti giocatori nuovi e ne abbiamo ceduti ventitré. Serve un po’ di pazienza in questi mesi in attesa che la squadra si consolidi e bisogna avere anche la fortuna che non ci siano tanti infortuni come è accaduto negli ultimi due mesi e la cosa ha influito anche sul risultato sportivo. Siamo sulla buona strada ed ho veramente il desiderio di vincere qualcosa di importante con questo club glorioso”.