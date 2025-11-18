Il Milan è ambizioso, Tare non si nasconde: “Sarei un bugiardo se dicessi che non voglio lo Scudetto”

Reduce da un’annata molto deludente, il Milan nei mesi scorsi ha deciso di rinnovarsi profondamente per iniziare un ciclo nuovo e possibilmente vincente.
Tanti sono i volti nuovi che sono arrivati a Milanello, da Massimiliano Allegri (per lui si è trattato ovviamente di un ritorno, a giocatori del calibro di Rabiot e Modric (solo per citarne alcuni), fino ad Igli Tare che ha assunto il ruolo di direttore sportivo.
Proprio il dirigente rossonero, nel corso del Social Football Summit che si sta tenendo all’Allianz Stadium di Torino, ha parlato delle ambizioni del Milan e si è anche soffermato su derby con l’Inter in programma domenica prossima a San Siro.