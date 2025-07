Il Milan continua la ricerca del bomber: contatti per Mateta del Crystal Palace, il retroscena su Lucca e la posizione su Vlahovic e Jackson Calciomercato AC Milan Serie A

Il club rossonero lavora su più fronti per rinforzare il reparto offensivo: la mossa per il francese, il retroscena Colombo-Udinese e il no all'attaccante del Chelsea.