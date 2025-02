Il Milan cade anche a Bologna e la zona Champions si allontana: rossoneri in crisi, Conceicao è già in bilico

Bologna vs AC Milan

La sconfitta del Dall'Ara complica la stagione del Milan e la rincorsa al quarto posto Champions: grossi interrogativi anche sul futuro di Conceicao.

Il Milan cade ancora e ora la situazione si fa davvero complicata. Dopo il ko di Torino, i rossoneri vengono sconfitti - in rimonta - anche dal Bologna nel match valevole per il recupero della nona giornata di Serie A, rinviata per avverse condizioni atmosferiche lo scorso dicembre.

Per la squadra di Sergio Conceicao, quella dello Stadio Dall'Ara rappresentava un'occasione d'oro per accorciare il distacco dalla zona Champions e invece il tonfo in terra emiliana complica ulteriormente il percorso dei rossoneri che, dopo la prematura eliminazione dalla Champions League, certificano una preoccupante crisi di risultati.

La Supercoppa italiana vinta e la doppia semifinale di Coppa Italia da contendere all'Inter non possono inevitabilmente bastare e rappresentano, sin qui, una magra consolazione. Il Milan ha perso letteralmente il passo e ora per colmare il gap e salvare la stagione il margine d'errore è ridotto a zero.