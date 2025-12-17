Il Milan attende risposte da De Winter: col Napoli una chance da non fallire anche per il futuro

90 minuti che assumono un valore decisamente importante sia per la posta in palio generale, la semifinale di Supercoppa Italiana, sia a livello personale. Perché Koni De Winter è chiamato a fornire delle risposte.

Fino a oggi il difensore belga arrivato in estate dal Genoa ha deluso le attese e anche contro il Sassuolo, ultima gara di campionato, è stato suo malgrado protagonista di una prova non impeccabile quando entrato in campo.

Contro il Napoli, causa l’assenza per infortunio di Gabbia, De Winter sarà schierato titolare al centro della difesa: toccherà a lui dimostrare di poter essere un giocatore importante, una chance da non fallire con il mercato di gennaio ormai alle porte.