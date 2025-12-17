Pubblicità
Pubblicità
de winter milanGetty Images
Nino Caracciolo

Il Milan attende risposte da De Winter: col Napoli una chance da non fallire anche per il futuro

Arrivato in estate dal Genoa, il difensore belga non è riuscito a imporsi in rossonero: contro il Napoli in Supercoppa giocherà titolare e sarà chiamato a fornire risposte importanti anche in ottima mercato.

Pubblicità

90 minuti che assumono un valore decisamente importante sia per la posta in palio generale, la semifinale di Supercoppa Italiana, sia a livello personale. Perché Koni De Winter è chiamato a fornire delle risposte.

Fino a oggi il difensore belga arrivato in estate dal Genoa ha deluso le attese e anche contro il Sassuolo, ultima gara di campionato, è stato suo malgrado protagonista di una prova non impeccabile quando entrato in campo.

Contro il Napoli, causa l’assenza per infortunio di Gabbia, De Winter sarà schierato titolare al centro della difesa: toccherà a lui dimostrare di poter essere un giocatore importante, una chance da non fallire con il mercato di gennaio ormai alle porte.

  • INVESTIMENTO IMPORTANTE

    Per strappare Koni De Winter alla concorrenza di diverse squadre, Inter compresa, il Milan ha investito una cifra considerevole la scorsa estate, versando nelle casse del Genoa circa 23 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un investimento importante sia dal punto di vista tecnico (chiamato a sostituire il partente Thiaw) che economico, che però al momento non ha ripagato le attese.

    • Pubblicità

  • PRIMA PARTE DI STAGIONE COMPLICATA

    De Winter ha faticato più del previsto nella sua avventura rossonera, non riuscendo mai a imporsi. Fino a oggi ha giocato poco e male: solo 8 presenze in campionato (tre da titolare per un totale complessivo di 375’) e due in Coppa Italia. Numeri che testimoniano una prima parte di stagione complicata: da braccetto di destra o da centrale, l’ex Genoa è andato spesso in affanno.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TITOLARE AL POSTO DI GABBIA

    Con Gabbia out per infortunio, De Winter contro il Napoli avrà un’altra chance da titolare al centro della difesa: il match di Supercoppa sarà un’occasione importante per il difensore, chiamato però a fornire delle risposte importanti. L’ex Genoa dovrà dimostrare di poter essere una risorsa per questa squadra, garantendo affidabilità.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • SCENARI DI MERCATO

    La prestazione di De Winter contro il Napoli potrebbe avere ripercussioni importanti anche sul futuro del difensore. Già in estate, infatti, il Milan ha provato ad acquistare un difensore esperto per completare il reparto (Akanji, che ha poi scelto l’Inter) e con il mercato di gennaio alle porte, la società – specialmente nel caso di altre risposte poco confortanti da parte di De Winter – potrebbe decidere di intervenire nel reparto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL
0