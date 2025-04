Il Milan a caccia del nuovo direttore sportivo, D'Amico prima scelta di Furlani: la prossime mosse e la posizione su Tare

AC Milan vs Atalanta

Il CEO rossonero vorrebbe affidare il nuovo progetto tecnicoa al DS dell'Atalanta: la posizione di Percassi, le prossime mosse e Tare in stand-by.

Dopo una delle stagioni più deludenti della storia recente del Milan, la dirigenza ha deciso di intervenire in maniera decisa per ristrutturare l’area sportiva. L’assenza di una figura centrale come il direttore sportivo, ruolo vacante dall’addio di Federic Massara nell’estate 2023, ha inciso profondamente sulla gestione tecnica della squadra.

Ora, l’amministratore delegato Giorgio Furlani è determinato a colmare questo vuoto con un profilo di alto livello.

La scelta è delicata e centrale nel progetto rossonero, e per questo non verrà presa alla leggera né affrettata, nonostante l’impazienza di una tifoseria delusa e una programmazione della prossima stagione che potrebbe subire ritardi.