Il Mattino - Il Napoli piomba su Conte: De Laurentiis lo incontrerà di persona per spuntarla sul Milan

Il Napoli non abbandona la pista Conte per la panchina: De Laurentiis dovrà vedersela col Milan.

Prosegue la ricerca di un nuovo allenatore per il Napoli, a caccia di una figura che dovrà ricostruire dalle macerie della stagione attuale: sembra infatti essere trascorsa un'era geologica dallo Scudetto conquistato con Luciano Spalletti al timone.

Nella personale lista di Aurelio De Laurentiis, la prima posizione continua a essere occupata da Antonio Conte: è del leccese il profilo considerato perfetto per ripartire con rinnovate ambizioni di vittoria, la garanzia per tornare a sognare ad altissimi livelli.

Non sarà però semplice spuntarla nella corsa a Conte, nel mirino anche del Milan: si prospetta un duello niente male per accaparrarsi il tecnico, fermo ormai da oltre un anno dopo la non esaltante esperienza al Tottenham.