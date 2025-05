Lo United è pronto a cedere uno dei suoi talenti più importanti: questo perché non c’è feeling tra Garnacho ed Amorim.

Nel recente passato, i tifosi del Manchester United, a causa dei deludenti risultati ottenuti dalla squadra, hanno spesso riposto speranze nel settore giovanile e nella sua capacità di sfornare talenti. Da questo punto di vista l'hanno trovata in Garnacho, dopo che aveva condotto i giovani Red Devils alla gloria nella FA Youth Cup con sette goal, due dei quali nella finale contro il Nottingham Forest all'Old Trafford. Due anni dopo, il gioiello argentino ha ripetuto l'impresa, ma questa volta nella FA Cup dai 'grandi', trovando la rete contro il Manchester City a Wembley.

Garnacho è stato, insieme ad un altro giovane talento, ovvero Mainoo, l'unico aspetto positivo di un'altra stagione disastrosa, quella 2023-24, quando lo United ha registrato il peggior piazzamento in campionato in 34 anni. Tra i due a rubare la scena è stato l'argentino grazie alle sue giocate spettacolari, le doppiette contro West Ham, Chelsea e Aston Villa e la sensazionale rovesciata contro l'Everton, che gli è valsa il premio do Goal della Stagione della Premier League.

Ma dopo un'altra annata deludente per lo United, che ha totalizzato il minor numero di punti nella storia della Premier League e ottenendo il peggior piazzamento in campionato dalla retrocessione nel 1974, Garnacho non è più una fonte di speranza. È invece diventato il capro espiatorio e viene messo alla gogna da Ruben Amorim.