Il Manchester United pronto a pagare la clausola di Kean: mega plusvalenza per la Fiorentina

Il Manchester United è uno dei club, non l’unico, interessato a Kean: potrebbe pagare la clausola da 52 milioni di euro.

Un futuro tutto da scrivere e che potrebbe essere lontano da Firenze. Moise Kean potrebbe infatti essere uno dei principali uomini mercato della prossima sessione estiva di trattative.

L’attaccante classe 2000 ha stupito tutti con una stagione davvero straordinaria in Serie A così come in Europa: goal, strapotere fisico e la sensazione di essere finalmente riuscito a spiccare il volo dopo anni complicati.

Tanto che su di lui hanno messo gli occhi diversi top club, sapendo anche della clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel suo contratto. Tre le società interessante, secondo quanto scrive Sportmediaset, c’è anche il Manchester United.