Il Manchester United licenzia centinaia di dipendenti, Amorim si prende parte della colpa: "Siamo il motore"

Il Manchester United licenzia altri 200 dipendenti e Amorim si sente responsabile: "Influisce anche la mancanza di risultati della squadra"

E' un momento decisamente complicato per il Manchester United, sia in campo che fuori. I Red Devils, protagonisti sin qui di una stagione disastrosa tra i confini nazionali, occupano addirittura il 15° posto in Premier League, a -14 dalla zona Champions e addirittura a -34 dalla vetta della massima serie inglese.

Nemmeno l'arrivo di Ruben Amorim, approdato sulla panchina dei Red Devils dopo l'esonero di Erik Ten Hag, è riuscito a dare la scossa ad una squadra incappata in una crisi apparentemente irreversibile di risultati.

Come se non bastasse il club sta vivendo una fase assai complessa dal punto di vista societario: le ultime misure adottate, infatti, hanno portato al licenziamento di diversi dipendenti, costretti a lasciare il loro incarico.