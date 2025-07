Gundogan, Kovacic e Stones nomi di spicco della lista del City relativa alle uscite: con essi anche Bobb, Echeverri e O'Reilly.

Colpi super in entrata, ma adesso anche cessioni.

Il Manchester City sfoglia la margherita in uscita e, come fa sapere 'The Athletic', ne ha collocati 6 sull'uscio.

Tra essi figurano nomi di spicco, che sembrano esclusi dal progetto di rilancio e restyling generazionale posto in essere da Pep Guardiola dopo un 2024/2025 deludente.