Il Malaga è tornato ad acquistare un calciatore dopo sette anni: si tratta di Adrian Niño

Il club spagnolo ha messo fine all’astinenza di acquisti definitivi che durava da sette anni a causa della grave crisi finanziaria.

Estate, stagione di sogni (di mercato) sotto l’ombrellone. Non c’è squadra che nei tre mesi dedicati alle trattative non acquisti almeno un nuovo calciatore, un volto nuovo che vada a rinforzare la rosa.

Anzi, una squadra che non acquista nessuno c’è e la storia si ripete da ben sette anni. Parliamo del Malaga, società spagnola che solo fino a qualche anno fa ha giocato in Liga e anche nelle coppe europee, Champions League compresa.

Bene, oggi, dopo sette lunghi anni, il club spagnolo ha acquistato un nuovo calciatore. Ma come si è arrivati a questa situazione a tratti davvero paradossale? Per quale motivo il club non operava in entrata?