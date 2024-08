Il Liverpool pensa a Chiesa: può essere un'opzione 'last minute'

Pista inglese per Federico Chiesa: il Liverpool potrebbe fare un tentativo nelle battute finali del calciomercato.

Come prevedibile, Federico Chiesa sta catalizzando su di sé la maggior parte delle attenzioni in ottica mercato: sul suo addio alla Juventus non ci sono ormai dubbi, che invece ancora non si dissipano sull'identità del prossimo club.

La pista Barcellona sembra essersi raffreddata dopo gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Catalogna: al contempo, come riferito da Fabrizio Romano, sta crescendo l'ipotesi di vedere il figlio d'arte con addosso la maglia del Liverpool.

Un'opzione decisamente gradita a Chiesa per la possibilità di giocare nel campionato dei sogni, ovvero la Premier League.